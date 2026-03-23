Всероссийское общество глухих встретило 100-летний юбилей в Екатеринбурге

Семь региональных отделений УРФО – Свердловское, Ханты-Мансийское, Ямало-Ненецкое, Тюменское, Курганское, Челябинское, Пермское – приняли участие в деловой программе «Команда ВОГ: развитие и эффективность», приуроченной к 100-летию общества. Как отметил президент ВОГ Александр Бочков: «Для успешной работы организации нужно идти в ногу со временем. Мы живем в эпоху, когда стали эффективными цифровые технологии и решения, поэтому их необходимо внедрять их во все структуры ВОГ.»

В течение пяти дней председатели местных отделений решали важные рабочие вопросы, делились идеями и опытом проведения специальных мероприятий для глухих и слабослышащих граждан. Самые яркие примеры общественных активностей:

Тюменское РО: соревнование по рыбной ловле и профориентационная экскурсия на нефтехимический завод «СИБУР»;

Ханты-Мансийское РО: проведение праздничной программы ко Дню защиты детей с флэшмобом и социальная школа предпринимательства среди глухих;

Свердловское РО: турслеты для детей и подростков;

Курганское РО: паломнические туры в храмы и монастыри, автопробег «Была война, была победа!»;

Челябинское РО: ежегодный турслет с 300+ участниками, организуемый полностью по субсидии от регионального правительства;

Пермское РО: соревнования по армрестлингу, катание на снегоходах и другое.

Член Центрального правления ОООИ ВОГ и председатель Тульского РО ВОГ Юлия Крыгина рассказала о внедрении в работу различных программ с искусственным интеллектом. Многие участники впервые узнали о существовании специальных диктофонов с ИИ, которые записывают голос собеседника в любых аудиоформатах и имеют функцию перевода аудиозаписей в текст – это очень облегчает проведение встреч и переговоров со слышащими людьми. Несомненный плюс в том, что с этим текстом потом можно работать через ИИ — сформировать ясный конспект, разбить на смысловые блоки или таблицы, создать контент для соцсетей.

В рамках деловой программы прошла встреча с представителем партии «Единая Россия». Сергей Карякин, председатель Свердловского регионального совета сторонников партии, заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии по работе со сторонниками, депутат Законодательного собрания Свердловской области, поделился с аудиторией направлениями и содержанием деятельности партии, особенно в части содействия людям с инвалидностью.

Уделили внимание и подрастающему поколению – Александр Бочков посетил школу для глухих детей. Заместитель директор Ольга Зайцева провела экскурсию, рассказала об условиях обучения. На сегодняшний день там получают образование 50 школьников, которые помимо учебы активно занимаются фигурным катанием и футболом, есть выпускники, которые добиваются успехов на чемпионатах России и Сурдлимпийских играх. Примечательно, что все преподаватели школы владеют русским жестовым языком и своевременно проходят переквалификацию, что позволяет эффективно использовать жестовую речь в учебном процессе. Хотелось бы видеть такой позитивный пример во всех школах для глухих в России.

Также состоялась встреча Александра Бочкова с Данилом Галимуллиным, председателем адаптивного спортивного клуба «Космос», в котором состоят и глухие хоккеисты.

Культурную программу юбилейного форума открыла команда отдела культуры ОООИ ВОГ: руководитель отдела Анна Митрофанова, главный специалист отдела Вера Шамаева, директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин и его заместитель Алексей Лемешев. Спикеры рассказали о важных направлениях в сфере культуры, о нюансах организационной деятельности и особенностях написания грантовых заявок. Были анонсированы «ВОГовские» конкурсы и фестивали, которые будут проводиться в этом и следующем году, представлены новые жанры: VV (визуальная миниатюра) и стендап – они войдут в программу Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста», который пройдет в Москве в сентябре текущего года.

В рамках праздничных мероприятий состоялось торжественное награждение заслуженных членов РО ВОГ. В Уральском федеральном округе были вручены Почетные грамоты и нагрудные знаки лучшим работникам РО ОООИ ВОГ.

19 марта, в день закрытия праздничных мероприятий, в Екатеринбурге царила особая атмосфера — город готовился к торжественной юбилейной программе, посвящённой 100-летию Всероссийского общества глухих, на которую приехали гости со всего Уральского федерального округа. Атмосфера праздника чувствовалась в каждом уголке «МТС Live Холл», где прошел масштабный концерт с участием творческих коллективов из разных регионов: «Слышим сердцем» Ханты-Мансийского РО ОООИ ВОГ, «Ритм сердца» Челябинского РО ОООИ ВОГ, народный ансамбль жестовой песни «Поющие руки» Пермского РО ОООИ ВОГ и «Мы вместе» Свердловского РО ОООИ ВОГ. Совместно они подарили зрителям уникальное исполнение Гимна России на русском жестовом языке – впервые Гимн слушали не ушами, а глазами и сердцем!

В торжественной части концерта на сцену вышли министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и президент ВОГ Александр Бочков. В своей речи Бочков отметил вековую историю общества, поблагодарил всех, кто внёс вклад в его развитие, и подчеркнул важность поддержки глухих и слабослышащих людей: «Всероссийскому обществу глухих исполняется 100 лет. Это не просто красивая дата — это век истории, труда, борьбы и расцвета. Сегодня мы подводим итоги нашего большого пути — от первых шагов в трудные, неопределённые времена до сильной, уважаемой организации, которая объединяет людей, защищает их права, создаёт возможности для образования, творчества, трудоустройства, самовыражения. Я от всей души благодарю всех, кто на протяжении многих лет вносил и продолжает вносить вклад в развитие ВОГ: почётных членов ВОГ, председателей ВОГ, активистов, молодёжь ВОГ, а также наших партнёров, друзей и единомышленников. И не могу не подчеркнуть огромную работу, которая проводится в Екатеринбурге министром социальной политики Свердловской области. Благодарим за внимание к людям с нарушениями слуха!»

Далее, были вручены премии «ВОГ. 100 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ» заслуженным членам ВОГ в разных регионах и Благодарственные письма от партии «Единая Россия»: Лазурко Станиславу Викторовичу (Ханты-Мансийское РО ОООИ ВОГ), Черемера Людмиле Александровне (Свердловское РО ОООИ ВОГ) и Предвечной Надежде Александровне (Курганское РО ОООИ ВОГ).

Кульминацией торжественного вечера стал спектакль «Сотая весна». Это не просто постановка в исполнении артистов московского Театра Мимики и Жеста – это путешествие сквозь более чем 100-летнюю историю Всероссийского общества глухих. «Сотая весна» — это осмысление пути развития общества глухих, начиная с 1649 года и до наших дней. Это был закрытый показ – спектакль можно увидеть только в рамках юбилейных мероприятий в федеральных округах, и уральские зрители стали одними из первых, кто прикоснулся к этой истории. Зрители, впечатленные увиденным, аплодировали московским артистам стоя.

Организаторы празднования 100-летия ВОГ в Екатеринбурге уверены, что вся программа в Уральском федеральном округе прошла на высоком уровне. Юбилей удался.

«Подобные мероприятия пройдут во всех федеральных округах страны, — говорит Татьяна Романцова, вице-президент ОООИ ВОГ. – Они станут платформой для обмена опытом, обсуждения насущных проблем и определения перспектив развития сообщества глухих».

Тамара ШАТУЛА, Валерий ГАГАРИН