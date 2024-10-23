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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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DERZY сбросила маску и презентовала музыкальный альбом «STOSLOV»

editor
By editor
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DERZY - Анастасия Рассел

В легендарном клубе Gazgolder состоялась презентация дебютного альбома «STOSLOV» загадочной артистки DERZY. Это событие стало одним из самых значимых музыкальных вечеров осени и захватило внимание гостей атмосферой мистики, эмоций и творческих открытий.
Клуб был украшен великолепными декорациями, каждая из которых поражала своей детализацией и художественным замыслом.

В центре внимания оказалась живая фотозона с лицами и руками, которые словно выныривали из-за стены. Танцоры прогуливались по залу и создавали атмосферу таинственности, а иллюзионист появлялся, удивлял гостей своим мастерством и исчезал.

Значимым событием вечера стала презентация концептуального альбома «STOSLOV». Музыкальный продюсер Марко Джакомо, известный своей работой с лейблом Black Star и проектом «Песни» на ТНТ, создал атмосферу, в которой каждая композиция альбома оживает. Альбом включает 7 треков, каждый из которых представляет собой отдельную историю, наполненную личными переживаниями и глубокой эмоциональностью.

При этом, интригой вечера стало снятие маски DERZY. Этот момент символизировал новый этап в её творчестве. Впервые артистка показала своё лицо публике. Это вызвало особый интерес и восторг у гостей. Среди почётных гостей были такие известные личности, как Тони, Дана Соколова и NETSIGNALA, которые с интересом следили за происходящим на сцене.

Презентация привлекла представителей музыкальной индустрии, СМИ и поклонников DERZY. Этот вечер стал важным событием в её карьере и оставил яркое впечатление у всех присутствующих.

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