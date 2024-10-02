Последняя песня Вячеслава Добрынина

Последняя выпущенная песня Вячеслава Добрынина «Родная Земля», исполненная Сергеем Арутюновым и Львом Лещенко, навсегда сохранит память о великом композиторе.

Песня Вячеслава Добрынина «Родная Земля» имеет длинную историю. Она была написана в 1978 году для ансамбля «Лейся, песня». Спустя несколько лет песня стала настоящим хитом в исполнении Льва Лещенко.

И теперь, почти через 50 лет, у песни случилось третье рождение. В этом году Лев Лещенко вместе с Сергеем Арутюновым сделали новую версию уже полюбившегося всем хита.

«С самого детства в моём доме звучали песни Вячеслава Добрынина. Многие из них я знаю наизусть. Разве мог я тогда предположить, что когда-то мне доведётся поработать с этим величайшим композитором и артистом. Но судьба готовила для меня подарок. В этом году мой друг и наставник Лев Лещенко предложил мне сделать песню Добрынина “Родная Земля” вместе и по-новому – и я ни минуты не сомневался. На одном дыхании сделал свою версию и показал её Вячеславу Добрынину. Композитору она очень понравилась, мэтр не внёс ни единой правки! А это дорогого стоит! Вячеслав Добрынин навсегда в моём сердце, в его песнях», – Сергей Арутюнов.