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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Последняя песня Вячеслава Добрынина

editor
By editor
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Сергей Арутюнов и Лев Лещенко

Последняя выпущенная песня Вячеслава Добрынина «Родная Земля», исполненная Сергеем Арутюновым и Львом Лещенко, навсегда сохранит память о великом композиторе.

Песня Вячеслава Добрынина «Родная Земля» имеет длинную историю. Она была написана в 1978 году для ансамбля «Лейся, песня». Спустя несколько лет песня стала настоящим хитом в исполнении Льва Лещенко.

И теперь, почти через 50 лет, у песни случилось третье рождение. В этом году Лев Лещенко вместе с Сергеем Арутюновым сделали новую версию уже полюбившегося всем хита.

«С самого детства в моём доме звучали песни Вячеслава Добрынина. Многие из них я знаю наизусть. Разве мог я тогда предположить, что когда-то мне доведётся поработать с этим величайшим композитором и артистом. Но судьба готовила для меня подарок. В этом году мой друг и наставник Лев Лещенко предложил мне сделать песню Добрынина “Родная Земля” вместе и по-новому – и я ни минуты не сомневался. На одном дыхании сделал свою версию и показал её Вячеславу Добрынину. Композитору она очень понравилась, мэтр не внёс ни единой правки! А это дорогого стоит! Вячеслав Добрынин навсегда в моём сердце, в его песнях», – Сергей Арутюнов.

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