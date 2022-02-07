Десятки научно-популярных книг станут бесплатными для всех ко Дню российской науки

Страна переживает бум интереса к просветительской литературе. Этому способствует реализация программы «Всенаука», в рамках которой лучшие научно-популярные книги распространяются бесплатно. 40 книг, которые стали бесплатными в прошлом году, уже были скачаны читателями 5 миллионов раз. В этом году число научно-популярных книг, доступных для свободного скачивания, увеличилось до 90.

Инициатива программы «Всенаука» — это реальная помощь людям, которые стремятся к знаниям. Особенно она ценна для тех, кто не может себе позволить покупку дорогих книг, но хочет пользоваться легальными источниками информации. Розничная цена 90 книг, которые теперь доступны каждому, вдвое превышает средний размер пенсии в России. А общая стоимость уже скачанных экземпляров — 2 миллиарда рублей.

«Наше «бесплатно» не означает «украдено», — говорит руководитель программы «Всенаука» Георгий Васильев. — Мы не пираты. Мы честно расплатились с издательствами за право свободно раздавать их книги, а издательства расплатились с авторами. И читатели, которые скачивают бесплатные книги, понимают, что не обворовывают их создателей, а помогают им. И для людей это важно».

В этом году организаторы акции отдавали предпочтение книгам российских авторов. Среди них такие известные популяризаторы науки, как Ася Казанцева, Александр Панчин, Станислав Дробышевский, Екатерина Шульман, Григорий Тарасевич, Алексей Водовозов. Однако в числе книг, ставших бесплатными в этом году, много и международных бестселлеров: «Эволюция разума» Рэя Курцвейла, «Параллельные миры» Митио Каку, «Как научиться оптимизму» Мартина Селигмана, «Всё из ничего» Лоуренса Краусса и др.

Подборка из 90 бесплатных научно-популярных книг хорошо сбалансирована. Она отражает современные научные представления о том, как устроены люди и мир вокруг. Книги можно скачать с сайта vsenauka.ru как общим архивом, так и по отдельным темам: «Вселенная и материя», «Жизнь, гены и эволюция», «Человек и общество», «Мышление и познание».

«Мы живем в эпоху ренессанса потребления нового научного знания. Люди хотят видеть ядро проблемы глазами ученых, понимать, как развиваются технологии и научная мысль», – говорит директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда:

«Именно поэтому мы поддержали этот важный для общества проект. И сейчас рады сообщить, что вся коллекция научно-популярных книг уже доступна для чтения через портал Национальной электронной библиотеки и мобильное приложение «НЭБ Свет»».

Все книги, ставшие бесплатными, были на законных основаниях предоставлены ведущими российскими издательствами научно-популярной литературы: «Альпина нон-фикшн», АСТ, Corpus, «Бомбора», «Эксмо», «Альпина Паблишер», ДМК Пресс, «Век-2», МЦНМО.

Средства на выкуп цифровых прав собирались всем миром. За два месяца сотни людей пожертвовали на краудфандинговой платформе planeta.ru более миллиона рублей, и сбор средств продолжается. Кроме того, существенную помощь проекту оказала компания «Яндекс». Проект реализуется при активной поддержке Российской государственной библиотеки, Фонда президентских грантов и Российской академии наук.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.