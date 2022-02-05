На ВДНХ отметят юбилей Джона Толкина

В 2022 году исполнилось 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина — английского писателя, оказавшего огромное влияние на современную культуру. ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на тематическую лекцию и концерты, посвященные творчеству автора знаменитых произведений в жанре фэнтези.

6 февраля в 13:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» в рамках проекта «Знание. ВДНХ» состоится лекция «Сказочные элементы в кинотрилогии «Властелин колец». В начале 2000-х годов роман-эпопея Джона Рональда Руэла Толкина был экранизирован режиссером Питером Джексоном, став одним из самых крупных и популярных проектов в истории мирового кино. Сюжет каждой из его частей можно разобрать на мельчайшие детали, которые отсылают к элементам сказок. На примере кинотрилогии киновед Дмитрий Елагин расскажет, как и какие приемы и образы трансформировались из классических сказок в современный жанр фэнтези.

Услышать саундтреки из фильма «Властелин колец» и других оскароносных картин гости ВДНХ смогут 10 февраля в оранжерее павильона №14 Азербайджанской Республики. В 20:00 здесь состоится выступление музыкального проекта Grani Music — классического струнного квартета в сопровождении ударных и других экспериментальных инструментов.

А 18 февраля в оранжерее знаменитой кинотрилогии посвятят весь вечер. В 20:00 завораживающие мелодии композитора и автора саундтреков Говарда Шора исполнит оркестр Simple Music Ensemble. Звуки скрипок, виолончелей, флейты, валторны, фагота, трубы, ударных и клавишных в органичном сочетании с незабываемыми спецэффектами перенесут слушателей в сказочное Средиземье с эльфами, хоббитами и гномами.

Получить бесплатные билеты на эти концерты можно, приняв участие в розыгрышах на странице ВДНХ в социальной сети Instagram. Первый из них стартует 6 февраля, второй — 9 февраля. Условия акций опубликуют в постах, победителей определят с помощью рандомайзера.

Павильон «Рабочий и колхозница» работает в формате COVID-free. При его посещении необходимо предъявить QR-код. Дети до 14 лет могут принять участие в активностях в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, от 14 до 18 лет — без QR-кода и сопровождения. На концерты в оранжерее павильона № 14 наличие QR-кодов или сертификатов о вакцинации не требуется. Гостям мероприятий необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Английский писатель, поэт, переводчик, лингвист и филолог Джон Рональд Руэл Толкин родился 3 января 1892 года. В этом году поклонники его творчества и любители фантастической литературы отмечают 130-летие создателя одной из самых известных волшебных вселенных в мировой культуре.

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