В России выберут лучшего поэта современности: шанс стать им есть даже у начинающих авторов

В России выберут лучшего поэта современности. Им может стать абсолютно любой автор стихов, даже начинающий. Лучшего поэта определит жюри во главе с резидентами театра-артели «НЕОЛИРА».

Поэтическое шоу «Битва лириков» возвращается! В этом году победитель получит приз в размере 1 млн рублей. Еще четырех лучших участников шоу наградят призом зрительских симпатий, спецпризом от создателя «НЕОЛИРЫ» Антона Тарасова, а также возможностью провести собственный сольный концерт и выпустить книгу стихов.

Принять участие в самом грандиозном поэтическом конкурсе России могут абсолютно все желающие, проживающие в любой точке страны. Все они будут поставлены в одинаковые условия вне зависимости от возраста, поэтического стажа и наличия публикаций. Прием заявок уже стартовал, он продлится до 28 февраля.

Для того чтобы стать участником шоу, нужно заполнить заявку на сайте НЕОЛИРА. Тех поэтов, чьи заявки будут одобрены, пригласят на открытый кастинг. На нем нужно будет прочитать свое стихотворение перед членами жюри и публикой. Затем 50 лучшим участникам предстоит пройти несколько этапов. В итоге, пять лучших поэтов выступят со своими стихами на финальном концерте.

В состав жюри входят: поэт, резидент театра-артели «НЕОЛИРА» Виктор Байрон; поэт, резидент театра-артели «НЕОЛИРА», автор сборника стихов «Одинокое мятое облако» Леонид Ночной; писатель, композитор, основатель театра-артели «НЕОЛИРА» Антон

Тарасов; член президентского совета компании «CIEL» Татьяна Лунина. Финал конкурса пройдет в Санкт-Петербурге.

Отметим, что «НЕОЛИРА» является одним из лучших поэтических проектов страны. Театр-артель был создан в 2019 году. С тех пор он активно поддерживает молодые таланты.

Сайт конкурса — https://neolira.ru/blom .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.