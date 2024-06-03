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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Следуй за синей птицей»: мультиформатная выставка Евгения Гриневича

«Следуй за синей птицей»: мультиформатная выставка Евгения Гриневича

editor
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Е-Гриневич

3 июня в Доме-музее К.С. Станиславского открылась выставка в редком для России жанре тотальной инсталляции «Следуй за синей птицей». Авторский проект художника-концептуалиста Евгения Гриневича, созданный при поддержке Музея МХАТ, Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского и Благотворительного фонда Никиты Томилина.

Новая выставка в Музее МХАТ раскрывает смыслы пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица» – одной из самых популярных и мотивирующих детских сказок, рассказывающих историю о том, что счастье не приходит само – за него обязательно нужно бороться.

Е.Гриневич-Синяя-Птица-акрил-масло-2024г

Е. Гриневич. Синяя Птица. 2024

«Для меня этот проект – портал в сказку, где живут надежды, мечты, а ещё – синие птицы, приносящие вдохновение. Их присутствие даёт людям силы и веру в добро и счастье. Мы никогда не знаем точное время их прилёта, но узнаем их сразу по описанию великого Станиславского, который сказал: «Синяя птица должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон и, вместе с тем, величава…», – говорит автор выставки Евгений Гриневич.

Борисенкова-Т.В.-Дозор-бумага-акварель-29,7х21см-2023г

Т.В. Борисенкова. Дозор. 2023

Выставка «Следуй за синей птицей» представляет собой четыре зала, каждый из которых связан с пониманием образа синей птицы. Первый зал посвящен сказочному и мифологическому восприятию символа в разных культурах, второй – философскому акценту на счастье, третий – счастью как психологической категории. А четвертый зал экспозиции является визуальным пространством, где посетители буквально смогут поймать птицу счастья за хвост, исполнив все свои мечты.

Яркими акцентами тотальной инсталляции Евгения Гриневича станет его живописная работа «Синяя птица» и оригинальные артефакты из собрания музея – эскизы художника В.Е. Егорова, созданные для спектакля, поставленного К.С. Станиславским на сцене Московского Художественного театра в 1908 году.

О.Н. Безуглый. Сон. 2014

О.Н. Безуглый. Танго. 2016

Среди арт-объектов выставки – художественные работы студентов и преподавателей Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, а также – 500 маленьких птиц-оригами, выполненных руками воспитанников детских домов, которые придадут
пространству проекта особую атмосферу чистоты, веры в добро и счастье.

Возможность погружения в атмосферу сказки и волшебства подарит мультимедийная инсталляция «Надо быть смелым, чтобы видеть скрытое», созданная совместно с арт-группой SYNTICATE. Авторы Влад Ткачук, Аглая Кузнецова и Александр Gatsby переосмысливают тему выставки с помощью современных цифровых медиумов: используя потенциал нейросетей, показывают аллегорию живых вещей и трансформацию облика синей птицы как образа ускользающего счастья.

Макс-Ломак

Художник Макс Ломак

Художественное решение инсталляции «По Мотивам Метерлинка» разработал и исполнил современный художник постмонументалист Макс Ломак.

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