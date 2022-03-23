«Злокубики» и «ЛапкиЛенд» победили в детском питчинге IVI и «Маша и Медведь»

Победителями питчинга стали проекты «ЛапкиЛенд» и «Злокубики». Следующий этап – совместная работа над проектом с командой мультсериала «Маша и Медведь» и IVI Originals.

18 марта в рамках XXVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале – профильного события в российской индустрии анимации – прошел финальный питчинг детских анимационных проектов. Шесть авторов, попавших в шорт-лист, защищали свои анимационные сериалы и фильмы перед жюри – представителями онлайн-кинотеатра IVI, режиссерами, сценаристами и продюсерами мультсериала «Маша и Медведь», а также топ-менеджерами компаний, которые занимаются отечественной анимацией.

Ольга Голубкова, «Все участники, прошедшие в финал питчинга, оказались крайне креативными и любящими свое дело специалистами. Выбор из шести работ был непростым, но мы решили дать шанс двум проектам, которые показались наиболее актуальными, способными заинтересовать самую широкую аудиторию зрителей. Мы уверены, что участники получат большой опыт, работая с командами IVI и «Маша и Медведь», и в будущем порадуют нас еще не одним проектом», – говорит руководитель отдела детского контента IVI Ольга Голубкова.

«Для нас, как для создателей авторской анимации, очень важен и ценен подобный экспертный опыт, в первую очередь как возможность раскрыть перспективных и талантливых деятелей индустрии со своим оригинальным творческим видением и подходом. Именно поэтому мы с радостью поддержали инициативу IVI, которая в результате оставила только приятные и позитивные впечатления, ведь для команды нашей студии такие амбициозные проекты – это всегда большая порция вдохновения», – комментирует Ольга Чепель, старший медиа-менеджер Animaccord («Маша и Медведь»).

Напомним, всего из 300 заявок организаторы конкурса выбрали шесть работ:

Комедийный анимационный сериал «Злокубики», в котором герои в силу своих несносных характеров все время попадают в непростые и неприятные для себя ситуации, из которых им мешают выбраться собственные страхи.

Приключенческий комедийный сериал «ЛапкиЛенд», который рассказывает о приключениях маленького каракала Пичи и её друзей в удивительном городе МагиТекс, где магия соседствует с высокими технологиями.

Кибернетическая комедия «Кибермакс» о юном компьютерном гение, который может разыскать и взломать в интернете все что угодно. В его воображении «компьютерный» серфинг превращается в захватывающее приключение в декорациях кибер-мегаполиса. Вместе с лучшим другом и напарником – котом Майклом – главный герой решает самые забавные и запутанные дела в своем кибер-детективном агентстве.

Научно-популярный сериал «Матика», который поможет детям осилить то, что в школе не запоминается. А остальным узнать математику чуть глубже. Матика — это место, где окружности страдают, что их не берут в 3Д-театр, а у сантиметра появляется младший брат миллиметр.

Обучающий анимационный сериал «Приключения Тима в мире бактерий». Главный герой вместе со своим другом Бактероидом путешествует в мир бактерий и узнает что-то новое: о разных бактериях и средах их обитания, об эволюции и первых организмах, о правильном питании, пищеварительной системе, эпидемиях и первых прививках.

Фантастический фильм «Заповедные стражи» рассказывает, как после исчезновения родителей-зоологов в далекой Новой Зеландии девочка Сандра, её страдающий диабетом младший брат ник отправляются на их поиски.

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