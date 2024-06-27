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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вышел тизер-трейлер приключенческой экшн-драмы «Амура»

editor
By editor
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амура

Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Амура» — это масштабный международный проект. Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны.

Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю. Также в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и др. Режиссеры «Амуры» — Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Генеральный продюсер: Игорь Мишин. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Иван Голомовзюк, Альберт Рябышев. Авторы сценария: Кирилл Дышловой, Софья Шигина, Ольга Рябышева, Роман Владыкин при участии Ирины Аркадьевой.

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