Вышел тизер-трейлер приключенческой экшн-драмы «Амура»

Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Амура» — это масштабный международный проект. Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны.

Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю. Также в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и др. Режиссеры «Амуры» — Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Генеральный продюсер: Игорь Мишин. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Иван Голомовзюк, Альберт Рябышев. Авторы сценария: Кирилл Дышловой, Софья Шигина, Ольга Рябышева, Роман Владыкин при участии Ирины Аркадьевой.