«Дети перемен. Новый сезон»: светская премьера в Москве

В кинотеатре «Художественный» с экрана вновь прозвучал культовый вопрос «В чем сила?» — им задаются герои нового сезона семейной саги «Дети перемен», разворачивающейся на фоне противоречивых 90-х. Со сцены светским гостям проект представили режиссеры и авторы сценария Любовь Львова и Сергей Тарамаев, генеральный и креативный продюсер проекта «Дети перемен» Ирина Сосновая, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, а также звезды сериала: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Сергей Гилев, Константин Плотников, Мариэтта Цигаль-Полищук, Данил Стеклов, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Глафира Глазунова и другие.

Поздравить друзей и коллег с премьерой и первыми увидеть продолжение «Детей перемен» пришли: Аглая Тарасова, Рузиль Минекаев, Андрей Борисов, Катя Кабак, Александр Мизёв, Александр Яценко, Елена Николаева, Сергей Романович, Ника Здорик, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Мария Лисовая, Ольга Долматовская, Катрин Асси, Андрей Золотарев, Ченгиз Гараев, Дарья Матвеева, Антон Рогачев, Алексей Онежен, Саша Сулим, Григорий Верник, Никита Худяков, Таша Белая, Татьяна Столяр, Сергей Комаров, Маргарита Дьяченкова, Иван Мулин, Ксения Темникова, Павел Садков, Стася Толстая, Игорь Грабузов, Ольга Зайцева, Карина Александрова, Александра Тихнова, Глеб Шевнин, Татьяна Яхина, Александра Розовская, Вадим Бакунев, Юлия Афанасьева, Софья Озерова и другие.

Атмосферный пресс-волл, погружающий гостей в антураж городского пейзажа 90-х с телефонной будкой, горящими фонарями и свисающими проводами, произвел на собравшихся в этот вечер в «Художественном» фурор. Но абсолютным фаворитом стал специально воссозданный ларек с аутентичными видеокассетами, заходя в который каждый из гостей на несколько секунд мог перенестись в мир ностальгических воспоминаний.

Перед началом показа съемочная группа, по традиции, поднялась на сцену. Представляя второй сезон семейной саги «Дети перемен», режиссеры проекта Сергей Тарамаев и Любовь Львова сказали: «Для нас это дебют: мы впервые делаем второй сезон. Но Ира Сосновая просто заставила нас писать. И спасибо ей за это большое. Мы сначала пугались, а потом поняли: это же очень здорово, не надо долго рассказывать зрителю, от какого мужа какой сын у Флоры Борисовны. Значит, мы сразу можем давить на газ в полный рост. В этом смысле второй сезон получился еще более безбашенным, парадоксальным, в какой-то степени даже мистическим.

Большое спасибо продюсерам за творческую свободу, которую они нам дали. И большое спасибо всем ребятам, стоящим сейчас на сцене. Работа на проекте — это кусок нашей жизни. Он может быть или счастливым, или не очень. Так вот, время, проведенное с вами, — это абсолютное счастье».

Исполнительница главной роли Виктория Исакова также обратилась к собравшимся со сцены: «Дети перемен» — это по-настоящему большое художественное кино. И, может быть, первое кино, которое рассказывает про 90-е особенным, не документальным, языком. Я счастлива быть в таком проекте», — призналась актриса.

Во время просмотра первой серии зрители были впечатлены появлением в кадре культового режиссера Алексея Балабанова: еще с момента выхода трейлера поклонников проекта интриговало, кто же воплотил на экране этот образ — настолько поражает портретное сходство. На премьере режиссеры раскрыли тайну: Алексея Октябриновича сыграл выпускник Мастерской Брусникина Сергей Карабань («Черная весна»). По сюжету герой Макара Хлебникова, Юра, встречает постановщика в момент, когда тот снимает фильм «Брат 2», и именно от него слышит вопрос про силу. Какие ответы на этот судьбоносный вопрос дадут герои сериала — зрители узнают уже скоро.

В продолжении нашумевшей драмы героям Виктории Исаковой и Славы Копейкина предстоит делить власть, город и семью — и каждый новый шаг будет делать их примирение все более невозможным. «Дети перемен» уже с первых серий, вышедших в конце 2024 года, собрал вокруг себя армию поклонников фирменного авторского почерка режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой, который выражается в сочетании точных образов и подробно воссозданной атмосферы с тонкой иронией, эклектичным саундтреком и множеством синефильских киноцитат, отсылающих к Линчу и Кубрику.

Действие второго сезона разворачивается на фоне 90-х, трагичным образом разрушивших большую семью Флоры (Виктория Исакова). Именно она была единственной фигурой, способной объединить троих абсолютно разных сыновей даже тогда, когда вокруг рушился привычный мир. Теперь Флора Борисовна — авторитетный главарь группировки, которой раньше заправлял ее старший сын. Под ее контролем процветает успешный незаконный бизнес, и связей с прошлой жизнью остается все меньше. Теперь между Флорой и Петром (Слава Копейкин) развернется настоящая война, способная уничтожить не только остатки семейных уз, но и людей вокруг.