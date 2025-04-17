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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Нурлан Сабуров, Анатолий Цой, Эльдар Калимулин, Сауле Юсупова и другие на премьере комедии «Патруль. Последний приказ»

editor
By editor
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патруль последний приказ - премьера фильма
Фото предоствлено PR-сопровождением фильма

В кинотеатре Каро 11 Октябрь состоялась премьера комедии «Патруль. Последний приказ».

Фильм гостям премьеры представили Рустем Омаров — продюсер, режиссер, автор сценария к комедии «Патруль. Последний приказ», а также автор текстов команды КВН «Казахи» и сценарист ТВ-программы «Большая Разница» (KZ), продюсеры Игорь Цай («Он — дракон», «Поиск», «Профиль»), Куат Садыков и Тимур Смагулов, а также актеры Тамби Масаев, Медет Аманбаев и Дильшат Имамдунов.

Одними из первых картину посмотрели комик Нурлан Сабуров, актер Эльдар Калимулин, стендапер Сауле Юсупова и её супруг режиссер Аскар Узабаев, певец Анатолий Цой, блогер и бизнесвумен Ксения Шипилова, певица Индира Эдильбаева, певец ANDRO, рэп-исполнители Niman и Truwer, актеры Николай Демидов и Роман Хан, блогер Анна Калашникова и другие.

«Патруль. Последний приказ» — успех крупнейшей в Центральной Азии медиакомпании Salem Entertainment длиной в 10 лет. Фильм создан на базе популярного в Казахстане сериала «Патруль», полюбившегося зрителям благодаря острому юмору.

Напомним, в основе сюжета фильма — визит президента в Абайскую область. Полиции нужно сопровождать кортеж, но есть сомнения, что главные герои картины не провалят столь важное задание! Шансы на это ох как велики.

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