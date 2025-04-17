Нурлан Сабуров, Анатолий Цой, Эльдар Калимулин, Сауле Юсупова и другие на премьере комедии «Патруль. Последний приказ»

В кинотеатре Каро 11 Октябрь состоялась премьера комедии «Патруль. Последний приказ».

Фильм гостям премьеры представили Рустем Омаров — продюсер, режиссер, автор сценария к комедии «Патруль. Последний приказ», а также автор текстов команды КВН «Казахи» и сценарист ТВ-программы «Большая Разница» (KZ), продюсеры Игорь Цай («Он — дракон», «Поиск», «Профиль»), Куат Садыков и Тимур Смагулов, а также актеры Тамби Масаев, Медет Аманбаев и Дильшат Имамдунов.

Одними из первых картину посмотрели комик Нурлан Сабуров, актер Эльдар Калимулин, стендапер Сауле Юсупова и её супруг режиссер Аскар Узабаев, певец Анатолий Цой, блогер и бизнесвумен Ксения Шипилова, певица Индира Эдильбаева, певец ANDRO, рэп-исполнители Niman и Truwer, актеры Николай Демидов и Роман Хан, блогер Анна Калашникова и другие.

«Патруль. Последний приказ» — успех крупнейшей в Центральной Азии медиакомпании Salem Entertainment длиной в 10 лет. Фильм создан на базе популярного в Казахстане сериала «Патруль», полюбившегося зрителям благодаря острому юмору.

Напомним, в основе сюжета фильма — визит президента в Абайскую область. Полиции нужно сопровождать кортеж, но есть сомнения, что главные герои картины не провалят столь важное задание! Шансы на это ох как велики.