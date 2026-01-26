Музей Победы запланировал 37 выставочных проектов на 2026 год

Музей Победы в 2026 году планирует организовать 37 выставок. Эти проекты будут реализованы как в самом музее на Поклонной горе, так и на площадках других музеев.

«2026 год – год 85-летия начала Великой Отечественной войны, это исторический рубеж, уроки которого мы не должны забывать. Предстоящая годовщина дает нам возможность привлечь общественное внимание к этой тематике, по-новому увидеть и оценить масштабы уроков истории в контексте современности», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Центральным выставочным событием года станет реэкспозиция Зала исторической правды, которую приурочат к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Экспозиция, размещенная на площади почти 800 кв. метров, будет дополнена уникальными рассекреченными архивными материалами, которые проливают свет на специфику международных отношений того времени, на борьбу дипломатических стратегий предвоенного периода и многое другое. В проекте планируется активно использовать интерактивную инфографику, которая наглядно продемонстрирует ресурсы и вооружение СССР и Германии накануне войны, а также даст возможность посетителям «погрузиться» в исторические моменты того времени. Сочетание подлинных раритетов — художественных произведений, предметов быта, оружия и документов, и современных технологических решений позволит максимально всесторонне рассказать о предвоенном периоде и первых месяцах Великой Отечественной войны.

Среди крупных проектов, которые откроются в Музее Победы в этом году, — художественные тематические выставки, приуроченные ко Дню защитника Отечества и 8 Марта. В преддверии 23 февраля музей на Поклонной горе представит художественный проект «Золотые звезды», посвящённый выдающимся советским маршалам Великой Отечественной войны, чья воля, стратегический гений и личное мужество определили исход крупнейших сражений и привели к Великой Победе. Выставка «Красота спасает мир», приуроченная к Международному женскому дню, объединит работы как художников-фронтовиков, так и современных авторов, показывая, что тема цветов и женственности неповторимо звучит как в военное, так и мирное время.

В ряду крупных выставок — проект «Подвиг военкоров», который расскажет о героизме и мужестве военных корреспондентов: писателей, фотографов, операторов и художников, фактически создававших летопись войны. Выставка покажет, как осуществлялась передача информации с фронта в тыл: от написания репортажей до формирования сводок Информбюро, которые зачитывал Левитан.

Временные экспозиции музея также будут посвящены 85-летию значимых исторических событий — например, началу блокады Ленинграда. На выставке «872 дня трагедии и мужества» представят живописные и графические произведения, архивные материалы, фотографии и документы, рассказывающие о жизни ленинградцев в условиях войны.

В 2026 году Музей Победы также планирует продолжить реализацию двух масштабных спецпроектов, которые вызвали огромный интерес у посетителей. 5 мая откроется уже ставший традиционным проект «Вернисаж Победы», куда помимо известных живописцев, войдут и работы молодых художников и скульпторов. Их отберут по итогам специального конкурса, который стартует уже 1 февраля. Еще один спецпроект Музея, доказавший свою востребованность — «Легенды советского кино». В течение всего года в рамках обновляемого цикла выставок будут демонстрироваться афиши, плакаты советских кинофильмов, предметы из фондов музея, которые воссоздают атмосферу эпохи. Каждая выставка будет сопровождаться бесплатным показом тематического фильма в кинотеатре музея «Поклонка». Первая выставка цикла будет приурочена к годовщине Сталинградской битвы.

Кроме того, посетителей ждут выставки, подготовленные совместно с другими музеями. Так, например, в мае будет представлен проект «Белград в объективе», подготовленный при поддержке сербского Музея жертв геноцида в Белграде. В экспозиции особое место займут архивные материалы Жоржа Скрыгина — сербского фотографа, кинооператора и режиссёра русского происхождения.

В течение года в главном здании музея на Поклонной горе также запланированы новые выставки в рамках циклов «Война: день за днем», «Семейные реликвии», «Герои тыла». Эти экспозиции будут приурочены к различным юбилейным и памятным событиям. Также крупные выставочные проекты в 2026 году будут представлены в филиалах музея – Красногорском (к 85-летию начала Великой Отечественной войны, к 80-летию вынесения приговора Нюрнбергским трибуналом и др.), Музее «Г.О.Р.А.» (ко Дню космонавтики и ко Дню фронтовой собаки), Музее Г.К. Жукова (в рамках празднования 130-летия маршала).