29 ноября 2021 года на телеканале «Россия» премьера многосерийного детектива «Кулагины». Знаменитый адвокат возвращается на службу! На этот раз расследовать самые сложные преступления ему поможет дочь.

Майора Алису Кулагину (Алена Спивак) назначают начальником экспертной группы отдела по работе с нераскрытыми преступлениями. На новой должности ей предстоит пересмотреть архивные дела, по которым были вынесены ошибочные приговоры. На службе у неё всё идеально, а за пределами – несложившаяся женская судьба. Единственный близкий человек Алисы – её отец, знаменитый в прошлом адвокат Кулагин (Леонид Кулагин). Их отношения никогда не было гладкими: Алиса до сих пор не может простить отцу, что между работой и семьёй он выбирал карьеру. А сейчас, когда Леонид становится куратором её отдела, семейный конфликт вспыхивает с новой силой. Отцу и дочери Кулагиным предстоит не только работать вместе, но и распутывать клубок взаимных обид и претензий.

Леонид Кулагин:

– В сериале «Кулагин и партнеры» мой персонаж был, прежде всего, адвокатом, руководителем, настоящим фанатом своего дела. В этой же истории гораздо все интереснее и сложнее: мы показываем, какой Кулагин в жизни, в семье. Много внимания уделяется его непростым взаимоотношениям с дочерью. У Алисы много обид на отца, а так как оба – сильные личности, наблюдать за тем, как отец и дочь пытаются примириться друг с другом – очень интересно. «Кулагины» – это современная детективная история, которая отражает нашу жизнь.

Алена Спивак:

– Алиса Кулагина – хороший руководитель, большой профессионал, всегда готова отстаивать свои интересы. В личной жизни у нее сплошные проблемы, и прежде всего – в отношениях с отцом. Конечно, их драма – это важная часть нашей истории, но тут не обойдется и без расследований, погонь, хладнокровных преступлений и закрученного сюжета. Я очень надеюсь, что наш сериал затянет зрителей в мир настоящего детектива.

Фото – телеканал «Россия

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