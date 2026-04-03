1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Домой366INFO.RUДетский хор «Аврора» победил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Детский хор «Аврора» победил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

На телеканале «Россия» прошел финал самого непредсказуемого вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе! Хором!». Победителем и обладателем Кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей стал Детский хор «Аврора» из Москвы.

«Конечно, мы совсем не ожидали, не верили, что такое может случиться. Одна из девочек, певиц хора, написала на следующий день после съемки, что до сих пор не может поверить и что вчерашний день ей казался сном. У меня были точно такие же ощущения. Уже приходит осознание победы, но эмоции до сих пор не отпускают. Большое счастье и у родителей, и у детей, все необыкновенно рады. Эксперты с восхищением отзывались о том, что мы делаем, – это, конечно, дорогого стоит. Мы рады, что приняли участие в таком масштабном проекте. Мне кажется, что прелесть этого шоу в том, что события разворачиваются непредсказуемо, невозможно предугадать развитие в финале конкурса. Это рождает творческое волнение, придает особую изюминку и шарм этому телепроекту. На мой взгляд, финал получился огненным и очень красивым. Еще я несказанно рада тому, что в дуэли мы выиграли с произведением, которое является жемчужиной русской классической музыки, – «Попутной песней» Михаила Ивановича Глинки. Здорово, что эта музыка прозвучала на телевидении и произвела настоящий фурор!», – рассказала руководитель Детского хора «Аврора» Анастасия Беляева.

Второе место досталось хору мальчиков и юношей «Кантус» из Москвы, а третье – народному хору Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского из Екатеринбурга.

