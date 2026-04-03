В Конкурсе короткометражных фильмов ФПРК приняло участие 166 дебютантов

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) подвёл итоги заявочной кампании Конкурса короткометражных фильмов 2026 года. Всего на участие было отправлено 382 заявки из 64 регионов РФ (282 проекта неигровых и 100 проектов неигровых экспериментальных фильмов).

Из них – 166 работ дебютантов, 176 – членов Союза кинематографистов России, 50 – членов различных творческих объединений страны.

«Завершение приема заявок в этом году стало для нас знаковым событием: мы получили рекордное количество проектов за всю историю работы фонда. Такой беспрецедентный интерес подтверждает, что региональная документалистика сегодня переживает настоящий творческий подъём. Теперь к работе приступает наше экспертное жюри, которому предстоит отобрать самые глубокие и перспективные истории. Мы осознаем огромную ответственность этого выбора, ведь за каждой заявкой стоит талантливая команда и уникальный культурный код территории. Желаю удачи всем участникам и с нетерпением жду возможности увидеть будущие фильмы на больших экранах», – подчеркнула Элла Тухарели, генеральный продюсер ФПРК, режиссёр-документалист.

Добавим, что впервые в этом году в конкурсе приняли участие кинематографисты из Липецкой и Пензенской областей, а также из Алтайского края, Республики Тыва и Ханты-Мансийского автономного округа (Югры).

Напомним, что Конкурс короткометражного кино ФПРК был объявлен 27 февраля. Приём заявок шёл до 29 марта 2026 года. К участию приняты проекты неигровых фильмов, посвященных региональным историям и поднимающих вопросы, актуальные для российского общества.

Впервые в этом году в рамках конкурса будет поддержано экспериментальное неигровое кино – киноленты, созданные на стыке жанров, с использованием новых форм кинематографического языка и новаторских средств художественной выразительности.

Таким образом, призовой фонд будет распределён между 50 проектами неигровых фильмов (хронометраж – от 15 до 40 минут) и 10 проектами неигровых экспериментальных фильмов (хронометраж – от семи до 25 минут).

Победители будут объявлены не позднее 7 мая 2026 года на сайте ФПРК. Помимо финансовой поддержки (1,7 млн рублей для неигровых и 2,5 млн рублей для экспериментальных неигровых фильмов) в рамках конкурса будут организованы драматургическая и монтажная лаборатории с участием ведущих кинематографистов в качестве наставников.

Напомним, что Конкурс короткометражных фильмов ФПРК (прежнее название «Россия – взгляд в будущее») является одним из ключевых проектов организации и реализуется ежегодно, с момента её основания в 2022 году.

Фильмы-победители являются участниками и лауреатами крупнейших российских кинофестивалей, представлены на ТВ и онлайн-платформах, а также регулярно транслируются на отраслевых мероприятиях, проходящих в России и за рубежом.