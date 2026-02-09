Оплата публикаций

Выставка «Жили-Были» в Москве завершает свою работу 1 марта

жилибыли6
Изображение предоставлено организаторами выставки

«Жили-Были: Царство русской сказки» запускает коллаборацию с московским брендом натуральных напитков «Река» и его линейкой холодных чаев «Поток» Ксении Дукалис. Выставка «Жили-Были» закрывается в Москве 1 марта и дроп коллаборационных боксов –– маленький мостик между волшебным миром экспозиции и повседневной жизнью, а еще способ продлить сказку и помочь ей выйти за пределы выставки.

В рамках коллаборации выпустили лимитированный бокс, вдохновленный визуальным языком выставки и идеей сказки как непрерывного потока образов, смыслов и историй. Оформлением занималась художница Яна Антонова — автор иллюстраций выставки «Жили-были» и многих других работ, визуально исследующих русскую культуру и традицию.

«Для нас, команды лимонадов „Река“ и чая „Поток“, вдохновение рождается не только из личных воспоминаний, но и из тех историй и образов, которые передаются из поколения в поколение. Сказки — это общий культурный код и возможность прикоснуться к коллективному бессознательному. Поэтому мы очень рады быть частью этого проекта и видеть, как знакомые с детства сюжеты обретают новое видение в современном иммерсивном формате», — говорит идеолог и владелица бренда «Река» Ксения Дукалис.

«Нам важно, чтобы выставка не заканчивалась вместе с выходом из экспозиции. В сотрудничестве с брендом „Река“ мы нашли способ сделать так, чтобы сказка продолжала жить за пределами выставки и находила отклик в повседневных привычках. У нас общий подход: внимание к ощущениям, смыслу и тому, как человек проживает важный опыт здесь и сейчас», — комментирует продюсер выставки «Жили-Были», ведущий продюсер МТС Live Илья Дыбов.

