Диана Гурцкая «Береги меня»: «Этот свет мы не потеряем»

5 августа состоялась долгожданная премьера новой песни Дианы Гурцкой «Береги меня». В основе сюжета — вечные темы — любовь и отношения, безусловная необходимость беречь друг друга. В основе всего, конечно, всеобъемлющая любовь: к близким людям, любовь к жизни. Она такая разная! Не было бы ее, не было и этого произведения. Такие простые слова, но при этом очень правильные – это и привлекло Диану. Несмотря на то, что песня очень легкая, доступная для понимания, она несёт в себе глубокий смысл, в мелодике присутствует некий «ключик», который делает ее запоминающейся.

«Береги меня» – сочетание, которое мы используем в повседневной жизни. Любящие люди говорят друг другу «береги меня», мама говорит ребенку «береги меня», можно привести множество примеров, и в каждом случае оттенок фразы будет разным. В кажущейся легкости нового трека есть много эмоций: любовь, счастье, вдохновение. И если у разных людей возникнут разные ассоциации с этой песней, значит, она по-настоящему цепляет.

Диана Гурцкая и композитор Тимур Елчин совместно писали «Береги меня» так, чтобы произведение звучало в духе времени. В начале песни использован прием «аэро», при котором звуки будто доносятся откуда-то издалека – это новое видение, голос звучит совершенно по-другому, создается некая «вокальная размазанность». Современность музыки услышит не только профессионал, но и обычный слушатель.

В диалог с новой композицией вступает предыдущий релиз «Сберегу». Хотя это произошло непроизвольно, но песня «Береги меня» как будто бы – это продолжение «Сберегу». Там героиня напрямую говорит, что сбережет всю боль и любовь, все хорошее и плохое. А в новой песне она находит этот баланс, достигает гармонии, теперь чувства для нее – это не бурная река с отдаленными берегами, а корабль любви, который плывет вперед по спокойной реке. Невозможно рассматривать их изолированно, они показывают эволюцию любви, которую мы можем наблюдать и в жизни. Своеобразный круговорот, о котором рассказывается посредством музыки. Это движение от светлой грусти и неопределенности, которое звучит в «Сберегу», к доверию и любви. «Береги мои стремления и мечты» – это же про то, как важно слышать друг друга, про взаимопонимание.

«Берегите друг друга! Это необходимо. В каждой песне есть частица моей души. Здесь мне очень понравились слова: «Береги меня, береги мои стремления и мечты». Кстати, говоря про слова, очень часто, когда в тексте песни есть строки про свет, видение и прочее, их стараются убирать, избегать. Почему-то людям кажется, что раз я не вижу, то не могу петь про свет. Я специально попросила, чтобы слова «этот свет мы не потеряем» оставили в тексте. Здесь же говорится не о том свете, который идет от лампы, а о внутреннем свете, который мы можем видеть не видя, главное — не терять этот свет. Поэтому, когда мне принесли отредактированный вариант песни, я сказала: «Нет, верните эту строчку, этот свет мы не потеряем!», — поделилась Диана Гурцкая.

Диана уверена, что жизнь – это недочитанная книга. Мы каждый раз узнаем что-то новое, а жизнь все равно больше, разнообразнее. Неизученный мир – это ведь еще и про человека. Мы узнаем друг друга, сближаемся, но всегда остается эта загадка, тайна. С другой стороны, то, что мы есть друг у друга – наша спасительная соломинка в этом мире. Так и песня «Береги меня» будто обращается с великим побуждением ко всем слушателям: «Улыбнись, что может быть лучше, этот мир еще не изучен».

Про грядущий альбом и место трека «Береги меня» в нем Диана отвечает лаконично и с небольшой интригой: «Пока не могу раскрыть всех секретов, но мы сейчас активно работаем над новым альбомом. Конечно, это отражение того, как я чувствую себя сейчас. В моем творчестве остаются постоянные темы – это любовь, счастье, мечта, где-то светлая грусть. Но в каждой песне, в каждом альбоме мы пытаемся находить новое звучание, новую грань этих чувств. Если говорить о том, что остается неизменным – это преданность. Если вы заметили, то в своих песнях я никогда ни с кем не расстаюсь. И в «Сберегу» кому-то может показаться, что речь о расставании, но на самом деле, если слушать и воспринимать эти две песни как единую историю, становится ясно, что это не про расставание, а про утверждение любви. Даже если звучит минор, то это светлый минор. Преданность – это тема, которая звучит в каждом моем альбоме».

Прослушать и скачать новую песню Дианы Гурцкой «Береги меня» можно на всех доступных стриминговых площадках.

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