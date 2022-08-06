«Клятвы=предъявы»: JIMBEI и RIPSI выпустили трек о любви

«Предъявы» — новый совместный сингл JIMBEI и RIPSI. Трек заряжает сентиментальной фатальностью и надеждой одновременно. Ведь любой конец может обернуться новым началом для влюбленных, которые искренне тянуться друг к другу.

JIMBEI и RIPSI в дуэте «уронили» новый хит — проникновенный и чувственный, опьяняющий своей лирикой.

«Искры» из слов в исполнении Jimbei вспыхивают в сердцах. Так в точку каждая рифма и мелодика!

Речитатив «пантеры» Ripsi идеально вписан в контекст. Полутона, полушепот, полулюбовь — все в этой песни ярчит недосказанностью.

«Предъявы» — это диалог двух влюбленных, которые так незаметно растеряли близость и тепло. Но несмотря ни на что они парят во взаимном притяжении. Героев тянет друг к другу и отталкивает на тысячи километров одновременно. Клятвы превращаются в предъявы, страсть разбивается о груды непонимания.

RIPSI: «Эта песня значит для меня так много. В ней я рассказываю историю, которая близка миллионам влюбленных, столкнувшимся с кризисом отношений. Еще и поэтому трек откликается многим: мы вместе как будто заново проживаем свой опыт, в попытках исправить прошлое».

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