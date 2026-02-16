Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLE«Не в своей тарелке»: Катя Лель оценила сериал про инопланетян

«Не в своей тарелке»: Катя Лель оценила сериал про инопланетян

By T1
102
Андрей Пынзару, Дарья Верещагина, Влад Прохоров. Кадр из сериала Не в своей тарелке. Фото: пресс-служба СТС
Андрей Пынзару, Дарья Верещагина, Влад Прохоров. Кадр из сериала "Не в своей тарелке". Фото: пресс-служба СТС

Перед выходом фантастической комедии «Не в своей тарелке» на СТС известная певица Катя Лель посмотрела сериал и поделилась своими впечатлениями.

«Через такие истории, как «Не в своей тарелке», нас подготавливают к мягкому пониманию, что мы не одни во вселенной, что есть кто-то рядом. Но мы не должны воспринимать это с агрессией или страхом. Конечно, мне радостно, что сегодня я не одна в этой теме, что наконец-то люди начинают по-другому думать, осознавать и прозревать», — призналась Катя во время интервью Владимиру Маркони.

Певица поделилась своими наблюдениями в области НЛО, сравнила ситуации в сериале со своим опытом, поделилась, как на самом деле выглядят инопланетяне, и объяснила, почему на месте главного героя поступила бы так же и помогла бы иноземным гостям.

«Давно слежу за Катей Лель. Она не только великолепная певица и медиаперсона, но и главное — проводник в мир НЛО и инопланетян. Можно относиться к этому с недоверием, опаской и страхом, я же предлагаю разобраться с актуальным вопросом внеземных цивилизаций. Потому что открыт миру и, как и гостья, вселенной. Катя Лель — специалист, который поможет посмотреть на вселенную с высоты птичьего полета. Ведь внеземное — важнейшая тема, я и сам считаю, что инопланетяне среди нас. Не зря же все интересующиеся наукой и учёные говорят инопланетной жизни «да»», — считает Владимир Маркони.

Новый сериал СТС рассказывает историю трёх пришельцев, застрявших в российской глубинке. Только тракторист Игорь (Денис Прытков) знает правду про иноземных гостей (Даша Верещагина, Влад Прохоров, Андрей Пынзару) и решает им помочь починить корабль. Но скрывать правду, особенно от настойчивого участкового (Юрий Стоянов), становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.

Предыдущая статья
Музыкальная совместимость в паре важна для 81% россиян
Следующая статья
«Все создается из мелочей»: Ирина Олифер об энергии сцены, возвращении к корням и мечте спеть с Адель

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru