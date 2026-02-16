«Не в своей тарелке»: Катя Лель оценила сериал про инопланетян

Перед выходом фантастической комедии «Не в своей тарелке» на СТС известная певица Катя Лель посмотрела сериал и поделилась своими впечатлениями.

«Через такие истории, как «Не в своей тарелке», нас подготавливают к мягкому пониманию, что мы не одни во вселенной, что есть кто-то рядом. Но мы не должны воспринимать это с агрессией или страхом. Конечно, мне радостно, что сегодня я не одна в этой теме, что наконец-то люди начинают по-другому думать, осознавать и прозревать», — призналась Катя во время интервью Владимиру Маркони.

Певица поделилась своими наблюдениями в области НЛО, сравнила ситуации в сериале со своим опытом, поделилась, как на самом деле выглядят инопланетяне, и объяснила, почему на месте главного героя поступила бы так же и помогла бы иноземным гостям.

«Давно слежу за Катей Лель. Она не только великолепная певица и медиаперсона, но и главное — проводник в мир НЛО и инопланетян. Можно относиться к этому с недоверием, опаской и страхом, я же предлагаю разобраться с актуальным вопросом внеземных цивилизаций. Потому что открыт миру и, как и гостья, вселенной. Катя Лель — специалист, который поможет посмотреть на вселенную с высоты птичьего полета. Ведь внеземное — важнейшая тема, я и сам считаю, что инопланетяне среди нас. Не зря же все интересующиеся наукой и учёные говорят инопланетной жизни «да»», — считает Владимир Маркони.

Новый сериал СТС рассказывает историю трёх пришельцев, застрявших в российской глубинке. Только тракторист Игорь (Денис Прытков) знает правду про иноземных гостей (Даша Верещагина, Влад Прохоров, Андрей Пынзару) и решает им помочь починить корабль. Но скрывать правду, особенно от настойчивого участкового (Юрий Стоянов), становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.