Дима Билан, Владимир Пресняков и «Комбинация» задали тон ПМЭФ на закрытой вечеринке

Петербургский международный экономический форум стартовал с действительно высокой ноты, которую задал Росконгресс и «Русская Медиагруппа» на закрытой вечеринке Арт-коктейль «Вечерний ВиноГрад» в Елагином дворце. Для участников ПМЭФ он стал тем самым must-visit событием, которое будут обсуждать до конца форума. А для «Русской Медиагруппы» – очередной возможностью подтвердить свой статус эксперта и трендсеттера в организации музыкальных мероприятий.

18 июня на сцене в Елагином дворце РМГ собрала яркий лайнап: харизматичный Дима Билан, бунтарь Женя Трофимов, легендарные «Земляне», вечный романтик Владимир Пресняков и культовые исполнительницы из «Комбинации» – группа вышла на сцену в старом любимом составе.

Выступление Алены Апиной и Татьяны Ивановой стало настоящим подарком для гостей, ведь тренд на возвращение 90-х в музыке сегодня силен, как никогда. Собрать двух исполнительниц вместе на одной сцене – несомненный успех для «Русской Медиагруппы».

Звезды, прибывшие в Санкт-Петербург ради эксклюзивного выступления по приглашению «Русской Медиагруппы», своими яркими номерами создали уникальную атмосферу исключительности и праздника.

В финале вечера все гости хором подпевали бессмертной композиции группы «Земляне» «Трава у дома», как происходит всегда, когда в зале звучит эта легендарная песня.

Но хитами от звезд шоу-бизнеса вечер не ограничился. Присутствующих также ждала дегустация российских вин, выступления артистов «Росгосцирка» и «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

Мероприятие стало центром притяжения для участников форума.