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У главного символа «Алых парусов» в этом году другой маршрут

editor
By editor
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алые паруса - бриг россия - санкт-петербург
Фото © пресс-служба Пятого канала

В этом году у брига «Россия» новый маршрут. Корабль начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведённый створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

Олег Николаев, капитан брига «Россия»:

— Сейчас именно развороту мы уделяем особое внимание, поскольку на празднике корабль будет совершать его в сложных, стесненных условиях. Потому необходимо отработать каждый элемент.

Во время праздника «Алые паруса» скорость брига «Россия» на моторе составляет около 13 километров в час. Скорость до 30 километров в час корабль способен развивать под парусами. Площадь семнадцати алых — почти 900 квадратных метров. В 2021 году на носу судна появился трехцветный парусный стяг в честь возрождения Государственного флага нашей страны.

Траектория движения брига «Россия» составлена так, чтобы 28 июня зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру величественных зданий и ощутить атмосферу настоящей морской романтики. Все лучшие «открыточные» виды акватории Невы станут украшением праздника и незабываемым дополнением к традиционному фейерверку, который обычно длится более 23 минут.

Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2025»:

— Акватория Невы уже более 300 лет остается неизменной. Поэтому мы используем при организации шоу уже понравившиеся и понятные всем виды, которые показывают красоту Петербурга. При этом всегда ищем новые ракурсы, чтобы город заиграл необычными красками. Конечно, все зависит от задачи конкретного драматургического действия, но, в зависимости от смысловой нагрузки, подбираем дополнительные инструменты: обыгрываем светом, оригинальным фоном или комбинируем все это вместе.

Каждое движение брига во время репетиций высчитывается по секундам. Параллельно идет тестирование светового оборудования. Его в этом году на корабле в полтора раза больше. На парусах появится оригинальная проекция.

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