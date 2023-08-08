Диско-шары, цветочная сцена и свадебное платье — как прошел сольный концерт группы «Моя Мишель» в Москве

4 августа популярная поп-группа Моя Мишель презентовала свое новое шоу «Из цветов и темноты» в рамках фестиваля Red Summer в Москве. Сделав sold out за неделю до мероприятия и собрав 2500 тысяч человек на Красном Октябре, «Моя Мишель» смогла приятно удивить поклонников новым красивым перформансом с отсылкой к 00-м.

Зритель мог насладиться радующей глаз картинкой еще до начала шоу: усыпанная пионами и розами сцена, обрамленная ярко зелеными пальмовыми ветками, в сочетании с бликующими серебристыми диско-шарами и стенами, создавала полное погружение присутствующих в недавний клип группы на трек «Курточка». Казалось, будто ты попал в фильм Вуди Аллена и стал частью истории.

Но на этом сюрпризы не закончились. Солистка группы Таня Ткачук сменила за вечер 2 образа, причем, создав их из свадебного платья - трансформера от российского дизайнера Даниила Анциферова, прямо во время выступления. Яркие образы музыкантов в стилистике ретро - шика 90-х, прекрасно дополнили экстраординарный и запоминающийся лук девушки.

Больше 2 часов группа «Моя Мишель» заставляли толпу зрителей прыгать, плакать, танцевать и подпевать, исполняя свои лучшие треки: «Пташка», «Курточка», «Снегири», «Зима в сердце» и другие.

Хочется отметить, что шоу получилось запоминающимся и очень стильным. Особенно порадовало то, что декорации были возведены вручную, что сейчас редкость.

Посмотреть шоу «Моя Мишель» повторно можно будет: 26 октября в Москве и 25 ноября в Санкт-Петербурге.

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