OPUS UNIVERSUM: Музыкальная летопись в кругу семьи

Многоплановое событие, приуроченное к 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова, состоялось 6 августа 2023 года в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного музея-заповедника «Царицыно». Первая часть монографической программы-летописи, включающая в свой концепт редко исполняемые опусы Сергея Рахманинова, сочеталась в этот день с представлением уникального передвижного выставочного проекта Музея-заповедника «Ивановка» «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома».

Монографическую программу-летопись из сочинений С.В. Рахманинова представили артисты Международного музыкального проекта OPUS UNIVERSUM, объединившего музыкантов, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Центральной темой седьмого сезона проекта стал юбилей С.В. Рахманинова. В день открытия седьмого сезона OPUS UNIVERSUM интерпретации сочинений Рахманинова представили Мирослава Фльорчак (сопрано) /Польша - Россия/, Екатерина Мишина (сопрано), Елена Корженевич (скрипка), Сергей Суворов (виолончель), Тинхун Ляо (фортепиано) /Китай/, Алексей Кудряшов (фортепиано), Елена Тарасова (фортепиано).

Уже с первых минут концертная программа проходила в редком созвучии с представленным в сценическом пространстве Екатерининского зала выставочным проектом «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома». Датой концерта-открытия Летних ассамблей OPUS UNIVERSUM стал день рождения отца Сергея Рахманинова, Василия Аркадьевича – человека музыкально одаренного, но музицировавшего лишь любительски. Пианистом, принимавшим участие в концертах, был дедушка Сергея Васильевича по линии отца, Аркадий Александрович Рахманинов. К слову, день рождения у Аркадия Александровича тоже в августе, но чуть позже, 23-го числа.

У Аркадия Александровича, прекрасного пианиста, есть и композиторское наследие. Артисты Мирослава Фльорчак и Алексей Кудряшов обратились к романсам Аркадия Рахманинова – в том числе, к романсу «Сон» на стихи А. Плещеева (из Гейне), эта вокальная миниатюра открывала программу концерта; позднее в программе прозвучал романс Сергея Рахманинова «Сон», который входит в опус 8 1893-го года и написан на тот же поэтический текст. Художественный руководитель проекта Елена Тарасова так прокомментировала эту параллель: «В жизни они [с дедушкой – прим. ред.] встретились лишь однажды, но в музыкальной истории навсегда сохранен их творческий диалог вне времени».

Говорили в тот вечер и о маме Сергея Васильевича – профессиональной пианистке, и о наставниках Рахманинова и юбилярах сезона Николае Звереве и Александре Зилоти. Программа-летопись творческого пути Сергея Васильевича началась от фортепианной миниатюры «Песня без слов», созданной им в годы обучения в Московской консерватории. Две пьесы для скрипки и фортепиано, единственные в наследии Сергея Васильевича пьесы для такого инструментального состава, были исполнены Еленой Корженевич в сотворчестве с Еленой Тарасовой; Сергей Суворов в дуэте с Алексеем Кудряшовым представил в этот вечер три пьесы Рахманинова для виолончели и фортепиано, первая из которых – «Романс» – была написана Сергеем Васильевичем в Ивановке в 1890 году 6 августа – то есть, ровно 113 лет назад.

Музыкальные гимны Ивановки – романсы «Сирень» и «Здесь хорошо» – прозвучали в этот вечер в исполнении певицы Екатерины Мишиной и пианиста Тинхуна Ляо; артисты посвятили свое исполнение светлой памяти великого подвижника Александра Ивановича Ермакова (1951-2022), который возродил Ивановку Рахманинова из небытия. Сочинения Сергея Васильевича для фортепиано соло звучали в тот вечер в исполнении Тинхуна Ляо, Алексея Кудряшова и Елены Тарасовой. Программа открытия Летних ассамблей OPUS UNIVERSUM 6 августа была посвящена российскому периоду творчества композитора; заключительная программа цикла (3 сентября 2023, 16.00) представит наследие зарубежного периода.

Выставочный проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленный к юбилею С. Рахманинова создателем Музея-заповедника Александром Ермаковым, был представлен научным сотрудником «Ивановки» Светланой Лобановой; по завершении концертной программы артистов OPUS UNIVERSUM Светлана провела экскурсию по выставке.

После экспонирования 6 августа в Екатерининском зале передвижной выставочный проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» продолжает свое путешествие по столице, а артисты OPUS UNIVERSUM после программы-летописи направляются в Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка», где состоится основной цикл программ седьмого сезона проекта. Первый концертный день в Музее-заповеднике пройдет в формате марафона; четыре концертные программы дня составляют музыкальный портрет эпохи. Второй день – монографический. Фортепианная программа-летопись продолжительностью четыре часа представит слушателям страницы наследия Рахманинова от самого раннего дошедшего до нас сочинения Сергея Васильевича до его последних опусов. Третий день посвящен диалогу вне времени и пройдет в жанре концерта-променада с обращением к историческим инструментам.

Специальные программы проекта состоятся в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» (18 и 25 августа) и Культурно-просветительском центре «Дубровицы». Завершение Летних ассамблей седьмого сезона OPUS UNIVERSUM состоится 3 сентября в Екатерининском зале; в этот день будет представлена вторая часть московской программы-летописи.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.