КАК ПРОШЕЛ ШЕСТОЙ ДЕНЬ МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

До закрытия Московской недели моды остается все меньше времени: в предпоследний день свои коллекции в «Зарядье» представили еще 10 брендов, а на ВДНХ прошло 7 открытых показов локальных марок, также прошли показ на Тверской площади.

На основной площадке Московской недели моды в «Зарядье» публику ожидали показы Svetlana Mikhalenko, IULIIA NEIVIRT, ZOTĒME, SVETLANA BOGDANOVA, Дима Магний, ABZAEVA, MASTERPEACE, ESTER ABNER, SERGEY SYSOEV и TRUSTME STUDIO.

В субботнем расписании показов на ВДНХ значились показв брендов Ganchi, BLINOVA BRAND, DNK Russia, CAREC.O, Любовь Бабицкая и MARFAFEDOROVA, GULЯЙ by IGOR GULYAEV + DJ Федор Фомин.

Бренды SHIBINA, Модный дом Irina Valery, MD MAKHMUDOV DJEMAL субботним вечером презентовали свои коллекции на Тверской площади. В программу дня вошел показ, посвященный восточной культуре, а также презентация коллекции VOLKY и лекция дизайнера этого бренда Дмитрия Волкова.

В рамках Московской недели моды в выходные продолжается деловая программа, открыт профессиональный шоурум для байеров в Музее моды в Гостином дворе.

Для всех желающих работают маркеты, где представлено более 200 московских и российских брендов. Маркеты открыты в «Зарядье» при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU, в Северном тоннеле, а также на Тверском бульваре, в Торговой Галерее Seasons и на Тверской площади.

За показами Московской недели моды можно следить онлайн: прямые трансляции ведутся на платформе «ВКонтакте» в сообществе и в разделе VK «Видео».

В шестой день в «Зарядье» свои коллекции представили:

Svetlana Mikhalenko

Шестой день Московской недели моды в «Зарядье» открыла дизайнер Светлана Михаленко с коллекцией La poupée D’Or. Ей удалось создать потрясающую вариацию на тему советской школьной формы. Шоколадный и сливочный оттенки, золотые элементы декора, интересное сочетание различных фактур — коллекция получилась легкой и разнообразной. В ней можно найти летящие платья и худи для повседневной жизни, классические костюмы в авторском исполнении и даже праздничные образы. Многие изделия дополнены характерными воротниками, «крылышками», плиссированными деталями. Важно обратить внимание и на прически моделей — тугие косы, которые были единственно возможным школьным вариантом в 1950-е годы. Правда, дизайнер заменила столь популярные в те времена ленты на золотой блеск.

IULIIA NEIVIRT (Красноярск)

Принцип slow fashion заключается в создании небольших партий одежды, а этот бренд отвечает за совершенно уникальные изделия, созданные вручную, которые невозможно повторить. А главная задача, которая стояла перед дизайнером при их создании, — проявить любовь и украсить мир, сделать его радостнее и живее. Вязаные платья и свитеры, кардиганы и жилеты, топы и водолазки с бахромой и узорами. Для коллекции была выбрана сдержанная палитра цветов — хаки, серый, бежевый, черный и белый с деликатными акцентами голубого и красного цвета. Дизайнер отдала предпочтение графическим принтам и легкому блеску, а также использовала различные техники вязания.

ZOTĒME

Бренд представил коллекцию FRAGMENT K, вдохновленную творчеством Василия Кандинского. Легкость, тонкие линии, яркие цвета, графика и форма стали главными отличительными чертами капсулы. Платья прямого кроя с графическими вставками, изящные ленты вместо поясов, брюки палаццо, рубашки свободного кроя в черных, коралловых, горчичных, молочных и небесно-голубых оттенках. Асимметричный крой и струящиеся ткани, многообразие форм были дополнены лаконичными аксессуарами в виде клатчей, кросс-боди и микросумок.

SVETLANA BOGDANOVA

Многолетний опыт пошива одежды дизайнера Светланы Богдановой говорит сам за себя: каждый стежок выверен, а каждое изделие — уникально и неповторимо. Вдохновением для коллекции послужила многогранность современной успешной женщины, а главными визуальными приемами стали минимализм, геометричность и асимметрия. В коллекцию Theorem вошли платья, туники, приталенные и oversize-жакеты, блузки с асимметричным кроем. Драпировка, плиссированные детали, многослойность — несмотря на визуальную сложность изделий, многие из них были бы уместны и в повседневном деловом гардеробе. Тем более что выполнены они были из натуральных тканей: премиальной шерсти, хлопка, кашемира. Основные цвета коллекции — черный, белый и желтый, а завершил показ элегантный алый костюм с асимметричным жилетом и прямыми брюками.

Дима Магний

На Московской неделе моды молодой дизайнер Дима Шаповалов представил дебютную коллекцию бренда Дима Магний «Эксперимент 1.0». В основе — апсайкл-принцип, устойчивая мода и «скрещивание» изделий. Так, на подиуме появились платья с сочетаниями различных фактур, мини-юбки с абстрактными узорами, свитшоты, скрещенные с джинсовыми куртками, юбки с запахом, болеро с цветочным принтом, топы, жакеты с разными рукавами. Часть коллекции выполнена в натуральной палитре, а затем дизайнер постепенно добавляет ярких красок: красный, синий, бирюзовый, желтый. Каждое изделие, по мнению дизайнера, обладает своей энергетической ценностью. Возможно, именно поэтому коллекция получилась такой активной и разнообразной.

ABZAEVA (Улан-Удэ)

Бурятский бренд, созданный Надеждой Абзаевой, представил коллекцию, которая объединила реальный мир и 3D-реальность. Показ начался с атмосферного видеоарта, а затем на подиуме появилась первая модель в плаще в пол и балаклаве. В коллекцию вошли бомберы с объемными и удлиненными рукавами, оригинальные «дутые» топы, облегающие комбинезоны, фактурные пиджаки, укороченные рубашки, асимметричные платья. Нельзя не отметить отточенную форму каждого изделия — она играет важную роль в создании образов. Главные цвета коллекции — серо-бежевый и черный. Принты созданы вручную в технике «тай-дай», при этом для окрашивания тканей была использована вода в трех состояниях: жидком, ледяном и парообразном.

MASTERPEACE

Дизайнер Евгения Линович утверждает, что повод красиво одеться найдется всегда, и создает одежду для знаковых моментов. Показ начался с акапельного исполнения песни «Кометы» (polnalyubvi) и продолжился танцевальной зарисовкой с плавными движениями. Преимущественно коллекция состояла из женственных платьев, подчеркивающих фигуру, исполненных в светлых оттенках — белом, бежевом, ментоловом, розовом. Пайетки задавали настроение, а образы действительно подошли бы для любого праздничного мероприятия. Атлас, кружево, струящиеся и летящие ткани были выбраны специально, чтобы подчеркнуть элегантность, блеск и легкость.

ESTER ABNER

Целая Вселенная в одной женщине — коллекция ESTER ABNER посвящена символу любви и жизни, которым и является любая девушка. Показ прошел на Парящем мосту в Зарядье, а главный акцент был сделан на игру контрастов и фактур. Яркие оттенки коллекции — зеленый, неоновый желтый, розовый, персиковый, красный, серебристый, голубой — и пайетки смотрелись особенно актуально в лучах закатного летнего солнца. Выверенный крой, формоустойчивость и изящество — все в этой коллекции выполнено в лучших традициях бренда. На подиуме мы увидели платья мини, сияющие вечерние образы, платья с асимметричными подолами и декольте, классические жакеты с широкими шортами и брюками, варианты свадебных образов. В качестве аксессуаров были выбраны объемные цветы и боа, лаконичные чокеры, а также солнцезащитные очки. А шоу-стоппером стала модель в ярко-оранжевом полупрозрачном платье с перьями.

SERGEY SYSOEV

На Китайгородской стене прошел показ SERGEY SYSOEV. На подиуме можно было увидеть яркие цветочные принты, платья, юбки и блузки с вышивкой, сарафаны в клетку в натуральных оттенках, пальто, мужские костюмы с крупными цветами, рубашки. В основе коллекции принт «крупная клетка» в различных конфигурациях и сочетаниях, он объединяет коллекцию. Привлекают внимание и сложные прически моделей — Victory rolls, которые идеально дополняют строгие и элегантные образы. Палитра коллекции сдержанна: коричневый, бежевый, черный, но дополнена яркими акцентами в виде красных маков и других цветов.

TRUSTME STUDIO

Российско-грузинский бренд, основанный Артуром Васильевым в Санкт-Петербурге, — это инженерная точность и лучшие ткани, переплетение разных областей искусства, дизайна и архитектуры, контрастность и уникальность. На Московской неделе моды бренд представил коллекцию, в которую вошли замшевая куртка с бахромой, кожаные брюки, платье а-ля сорочка сумасшедшего, укороченные жилеты, юбки с асимметричным подолом, рубашка с принтом человеческого лица, платье с подолом из органзы и много других изделий. Основными цветами коллекции стали черный и белый, на их фоне особенно яркими смотрелись красные и зеленые принты — черепа или круги. Стоит отметить и нетривиальное «моргающее» освещение, а также начальную заставку со словами «Your eyes, your lips, your skin – I feel it, I love it, trust me». Завершило показ эффектное «бумажное» платье.

