Fashion Show от мировых брендов и концерт Кети Топурия и A’STUDIO

С началом осени московский Торговый центр «Павелецкая плаза» преобразился и превратился в арену цирка, но не простого, а модного. Гирлянды из флажков, цирковой купол из цирковых полотен, яркие афиши, зеркальные фигуры, фокусники, клоуны, жонглеры, гимнасты, силачи, акробаты, ходулисты… Но это только начало! В настоящее время активно идёт насыщенная и по-настоящему зрелищная подготовка к главному событию ТЦ — празднику 24 сентября «На арене шопинга Павелецкая Плаза».

24 сентября 2022 года все активности, которые начнутся с 8 сентября, завершатся грандиозным праздником — Fashion Show «На арене шопинга Павелецкая Плаза» и концертом Кети Топурия и A’STUDIO.

Организатор фэшн-программы, Продюсерский центр «ГРАНИ», поделился секретами предстоящих показов. Откроет программу 24 сентября дизайнер МАША ГОРЯЧЕВА с коллекцией CIRCUS, настоящим хитом этого модного сезона, получившим награду «Лучшее фэшн-шоу» на Estet Fashion Week. Интригующим сюрпризом дня станут показы зарубежных брендов мирового уровня, никогда до этого не проводивших открытых показов в России: в частности, BALDININI (Италия), MARC CAIN (Германия), SISLEY (Франция), PINKO (Италия), REPLY (Италия), MISS SIXTY (Италия).

Свои коллекции покажут также креативные и успешные российские торговые марки: КАЛИНА, VASSA&CO, ANNA PEKUN.

Все эти бренды представлены своими бутиками в «Павелецкая плаза». В показах примут участие селебрити и амбассадоры брендов. Лейтмотив шоу — идея сценических масок, в которых выступят артисты с музыкальными и пластическими номерами. Выход моделей с показом коллекций будет органично дополнен цирковыми и другими творческими номерами.

Гвоздем праздничной программы дня станет живое выступление Кети Топурия и A’STUDIO. Узнаваемый стиль и тонкий музыкальный вкус, оригинальные аранжировки и композиции, которые хочется слушать снова и снова — все это о творчестве звезд, чья музыка прозвучит с нашей сцены. Мы уверены, это запомнится!

Гостей праздника ждут розыгрыши призов от известнейших брендов, конкурсы, викторины и другие развлекательные активности.

Где? Москва, Павелецкая площадь, д. 3, «Павелецкая плаза»

Начало в 16.00.

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