САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Звёзды Русского Радио» выступили на закрытии форума ПМЭФ

17 июня 2022 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся грандиозный концерт «Звёзды Русского Радио». Жители и гости Северной столицы смогли увидеть выступления любимых исполнителей. Шоу стало ярким завершающим акцентом юбилейногоПетербургского международного экономическогофорума.

В этом году «Русская Медиагруппа» получилапочётный статус Генерального партнёра Фестиваля культуры ПМЭФ. Холдинг стал организатором ряда сессий и диалогов на площадке форума. Спикеры «Русской Медиагруппы» приняли участие в обсуждении многих вопросов, связанных с креативными индустриями, ролью музыки в современном обществе, развитием внутреннего туризма и так далее.

ПМЭФ-2022 стал, действительно, историческим, ведь на нём были намечены перспективы развития российской экономики новой эры. И грандиозным его завершением стал концерт «Звёзд Русского Радио» на Дворцовой площади.

Перед десятками тысяч зрителей, собравшихся на главной площади Северной столицы, выступили Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Елена Север, группа «Земляне», ВладиМир, Слава, Марина Бриз, ЮрКисс, Filatov & Karas, группа «Марсель» и другие.

Концерт открыло выступление танцевального коллектива в исторических костюмах и вступительное слово ведущих шоу – певицы, актрисы и телеведущей Елены Север и звезды эфира «Русского Радио» Антона Юрьева.

«ПМЭФ – это не только встречи и подписания контрактов, но и огромное количество культурных мероприятий, – подчеркнул ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев. – И одним из мероприятий является наш потрясающий концерт!»

Артисты признавались в любви Санкт-Петербургу, а зрители не могли устоять на месте и танцевали под любимые песни, которые звучали со сцены и которые каждый день звучат в эфире «Русского Радио».

Увидеть шоу на Дворцовой площади смогли все желающие: вход на концерт был абсолютно бесплатным. Также благодаря прямой трансляции на официальных страничках «Русского Радио» и телеканала RU.TV в социальных сетях к празднику смогли присоединиться тысячи зрителей по всей России.

Концерт стал частью фестиваля «Петербургские сезоны», проходящего в дни ПМЭФ-2022. Фестиваль объединил музыкальные концерты, театральные спектакли, художественные выставки и городские гулянья в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области и стал местом притяжения как участников XXV ПетербургскогоМеждународного экономического форума, так и ценителей искусства со всей России.

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