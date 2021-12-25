XXVI Церемонию вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» представят на Первом канале!

«Русское Радио» и Первый канал приготовили для телезрителей традиционный новогодний подарок. 26 декабря в 18.05 смотрите в эфире телеверсию XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Вас ждёт грандиозное шоу, праздничная атмосфера и любимые песни.

XXVI Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» прошла 10 декабря в Кремле. Ежегодно телеверсия Церемонии становится долгожданным эфирным событием для миллионов зрителей Первого канала. И в этом году их ждёт особенное шоу, полное ярких спецэффектов, трогательных и захватывающих моментов и острых шуток от ведущих – Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна.

Каждый номер Церемонии «Золотой Граммофон» – это произведение искусства. В этом году режиссёр Алексей Голубев совместил на одной сцене рок-концерт, поп-шоу и музыкальный театр. Выступление Валерия Меладзе перенесло зрителей в храм с сияющими витражами, Мари Краймбрери предстала в образе волшебного морского духа посреди океана, а в номере Юрия Антонова и ЮрКисса на сцене возникли гигантские стальные сферы, словно планеты, сияющие в космосе – и даже подсвеченный микрофон ЮрКисса напоминал меч Джедая. Также в торжественный вечер на сцену вышли: Сергей Лазарев, Николай Басков, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Emin, Dенис Клявер, Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна.

Невероятно трогательный момент ждал зрителей, когда на сцену поднялась певица МакSим, которая пригласила с собой в Кремль врачей, спасших ей жизнь. Певица не могла сдержать слёз, а зал рукоплескал стоя.

Гости Кремля стали также свидетелями эпохального события: впервые за несколько десятилетий на сцену вышли отцы основатели культовой советской рок-группы «Земляне»: Владимир Киселёв и Игорь Романов, которые исполнили несколько хитов, в том числе с легендой поколений Юрием Антоновым.

Ежегодно Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» на Первом канале становится самым рейтинговым музыкальным шоу. В прошлом году её посмотрело более 16 миллионов зрителей!

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