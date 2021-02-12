Выручка столичных организаций в сфере культуры выросла в несколько раз

После смягчения ограничений в Москве в несколько раз выросли обороты организаций в сфере культуры.

В первую неделю после смягчения ограничений (25-31 января) среднесуточный оборот столичных музеев в сравнении с предыдущей неделей (11-17 января) вырос в 3,7 раза и составил 8,9 млн рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Последняя неделя 1-7 февраля стала еще более успешной: среднесуточный оборот музеев за эти дни вырос до 10,4 млн рублей, что в 4,3 раза превышает показатели 11-17 января», — подчеркнул заммэра.

Также уверенными темпами после увеличения допустимого количества зрителей до 50% от общей вместимости зала растет спрос на билеты на театральные постановки и концерты.

«В неделю с 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 млн рублей, что выше показателей недели предшествующей снятию ограничений на 32%, а в первую неделю февраля оборот превысил эти показатели уже почти на 56% и составил 68,6 млн рублей», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В сфере кинопроката среднесуточный оборот за неделю 1-7 февраля составил 20,5 млн рублей, что выше на 5%, чем в последнюю неделю до повышения лимита на заполняемость залов.

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