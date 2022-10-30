Дмитрий Аске и Данила Shozy стали героями нового выпуска документального сериала «Идеалогика», посвященного стрит-арту

Недавно в сети Интернет вышла пятнадцатая серия интернет-шоу о креативных индустриях «Идеалогика». Новый эпизод проекта рассказывает о стрит-арте и людях, которые его создают. Пятнадцатая серия документального проекта о креативных индустриях «Идеалогика» рассказывает о людях, которые создают искусство на улицах городов. Героями нового выпуска стали художник-муралист, участник фестиваля Urban Morphogenesis Данила Shozy и художник «уличной волны» Дмитрий Аске.

«Самый творческий момент в нашей работе — это когда приходит идея. Все остальное уже является чисто техническим исполнением» — рассказывает герой пятнадцатой серии, Данила Shozy.

Данила создает самые разные работы, один из его основных стилей — это иллюзии. В проекте показан процесс создания одного из его рисунков, который он реализовывал в рамках Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» в Балашихе.

Вторым героем в этот раз стал, известный в креативных кругах художник, Дмитрий Аске. Именно его рукой расписана Новая Третьковка, Лениградский вокзал, ресторан «Техникум» на Большой Дмитровке и многие другие здания в Москве и не только.

Каждый эпизод шоу «Идеалогика» — это интервью с участниками, а также подробный рассказ об их проектах. «Идеалогика» показывает, как работают творческие люди, что их вдохновляет, какими приемами они пользуются. А также демонстрирует, как идеи воплощаются в реальность: от заметки в телефоне, созданной в метро, до тренинга в компании единомышленников и создания успешного проекта.

Напомним, что на момент публикации вышло 15 эпизодов проекта. Они рассказали о профессии гримера, иллюстратора, поэта, хореографа, дизайнера одежды, дизайнера виртуальных миров, архитектора, музыканта, аниматора и клипмейкера. Посмотреть проект можно на нескольких площадках: Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Rutube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».

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