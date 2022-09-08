Музей Транспорта Москвы откроет инсталляцию в историческом портике павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ

10 сентября Музей Транспорта Москвы откроет тотальную инсталляцию в историческом портике павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ — на своей флагманской площадке. Инсталляция «Машина времени» предварит новую выставку музея «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая откроется в павильоне в конце осени.

«По задаче Мэра Москвы С. Собянина мы организуем мероприятия, на которых жители могут больше узнать о столице и её истории. Ко Дню города мы вновь откроем двери Музея Транспорта Москвы в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Здесь мы не только расскажем о том, какой будет новая выставка музея, но и вместе с экспертами Транспортного комплекса и приглашенных организаций обсудим, какие изменения ждут город и транспорт в будущем», — заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Инсталляция «Машина времени» — это символ выставки «Вы находитесь здесь. Вчера. Сегодня. Послезавтра» и собирательный художественный образ столицы, который построен на таких принципах, как постоянное движение, изменение и масштабность. Тотальная инсталляция, созданная при участии видеохудожника Ильи Шагалова и архитектора Сергея Неботова — олицетворение неразрывной связи транспорта и Москвы во всем их центростремительном движении и постоянном развитии», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На 26-метровом экранном полотне непрерывно показывается устремленная за горизонт видеоработа — метафора учащенного биения пульса города. Колесо — прообраз транспортной единицы и точка отсчета городских перемещений. В своем безостановочном движении колесо становится главной шестеренкой инсталляции, сквозь которую проходят эпохи. Картина современной Москвы собирается из знакомых образов, воспоминаний и догадок, а транспортное колесо, словно не прекращающая движения машина, ускоряет ритм города и развивает его в разных направлениях.

Видео подготовлено при поддержке медиагруппы «Красный квадрат» и ГУП «Московский Метрополитен».

Выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра»

В конце осени в павильоне «Транспорт СССР» откроется новая масштабная выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Она будет посвящена развитию главной артериальной системы Москвы — транспортной инфраструктуре. Экспозиция охватит три временные и концептуальные рамки: утопичные проекты архитекторов двадцатого века, новейшую историю стремительного развития транспорта Москвы и взгляд в его ближайшее будущее.

Паблик-токи «Каким будет город и транспорт будущего?»

Также ко Дню города и в рамках презентации будущей выставки музей подготовил серию паблик-токов «Каким будет город и транспорт будущего?», которые пройдут в лектории павильона 10 и 11 сентября. На паблик-токах обсудят MaaS (Mobility-as-a-Service, или «Мобильность как услуга»), развитие экологичных видов транспорта, общественного транспорта и городской среды, городскую шэринг-экономику, нейроинтерфейсы, «здоровый» город и перспективы использования «зеленых» технологий двигателей.

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