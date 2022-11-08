V Фестиваль иврита в Москве

13 ноября пройдет масштабный праздник языка — V Фестиваль иврита, организованный Израильским культурным центром «Натив» в Москве совместно с Посольством Государства Израиль в РФ и Еврейским музеем и центром толерантности. Фестиваль иврита — это ежегодное событие, погружающее каждого пришедшего в атмосферу израильской культуры. Участников ждут уроки и лекции от первоклассных преподавателей языка иврит в «Нативе», показ израильского кино, танцевальное шоу, творческие мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры. Фестиваль иврита в этом году отмечает свой юбилей, как и Еврейский музей и центр толерантности, при поддержке которого состоится мероприятие.

Основная программа начнется в 12:30 в арт-зоне с мастер-класса по каллиграфии. Параллельно в лекториях нового пространства («Алеф», «Бет» и «Гимель») будут проходить лекции и открытые уроки от приглашенных экспертов и ведущих преподавателей Центра изучения иврита «Натив». Участники узнают об истории возникновения языка, особенностях современного использования, а также об израильской моде и рекламе.

Торжественное открытие состоится в 14:30. На сцене нового пространства музея глава представительства «Натив» в РФ Яна Агмон и генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступят с приветственным словом. После чего на сцене выступит танцевальный коллектив TODES с зажигательной шоу-программой.

В 15:00 в лектории «Гимель» пройдет лекция «Израильская литература. Сложности перевода». Мы поговорим об израильской литературе — яркой и самобытной, динамичной и прогрессивной, впитавшей множество культурных кодов и многогранность традиций, но отражающей все многообразие израильской современности.

В 16:30 продолжим разговор о литературе лекцией «Израильская литература. Говорим и читаем». Проведет ее Яна Агмон — глава представительства «Натив» в РФ, эксперт по еврейской литературе. Вместе с ней на сцене выступят: Владимир Долинский — советский и российский актер, телеведущий, заслуженный артист России, Алёна Хмельницкая — актриса театра и кино, Евгений Маргулис — российский певец, гитарист, бас-гитарист, автор песен, телеведущий, заслуженный артист РФ, и Наташа Швец — актриса театра и кино.

В 16:30 состоится показ израильского фильма «Медузы» режиссера Этгара Керета. После просмотра пройдет обсуждение картины со Светланой Пахомовой — кинокритиком и экспертом по израильскому кино.

В гейм-зоне каждый гость сможет поучаствовать в увлекательном квесте и выиграть памятный приз, разгадать тайну своего имени с помощью гематрии, поиграть в настольные игры на иврите и написать теплое послание своим близким или самому себе. Для самых юных гостей и подростков Молодежный клуб «Натив» проведет мастер-класс по вязанию узлов и организует захватывающую игру, которая познакомит с самыми интересными историческими личностями Израиля.

Гости смогут насладиться работами израильских художников Ирины и Бориса Гинзбург, которые создали оригинальный путеводитель по Тель-Авиву в иллюстрациях. На них изображены мозаика города и его жителей, знаковые места и скрытые уголки, обнажающие неповторимый местный колорит. Также в пространстве будут представлены каллиграфические работы Евгения Добровинского, посвященные красоте древнего, возрожденного Израилем алфавита. Кроме того, всех пришедших будет ждать выставка из серии открыток, созданных Катей Белявской — художницей, автором и иллюстратором книг для детей и взрослых.

На протяжении всего дня напротив главной сцены будет действовать фудкорнер от кафе «Ришон» с традиционной израильско-еврейской кухней и музейная Лавка, в которой каждый сможет приобрести книги об иврите и памятные сувениры.

В 2021 году проект «Фестиваль иврита» был номинирован на премию ФЕОР «Скрипач на крыше» за значительный вклад в образование и развитие культурной и общественной жизни страны.

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