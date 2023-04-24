Дни индийского кино пройдут в Москве

В кинотеатре «Иллюзион» состоятся бесплатные показы новинок индийского кинематографа, включая хит «RRR»!

С 28 по 30 апреля в кинотеатре «Иллюзион» пройдут Дни индийского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. В программе – пять зрелищных фильмов от индийских режиссеров: новинки последних двух лет, представляющие собой яркий калейдоскоп из исторического экшена, шпионских интриг, детектива и мелодрамы.

В день открытия 28 апреля состоится показ эпического блокбастера «RRR:Рядом ревет революция», получившего премии «Золотой Глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая песня» и собравшего множество других международных наград. Картина вошла в ТОП-3 самых кассовых индийских фильмов в истории; общемировые сборы уже превысили 150 миллионов долларов. Гостями церемонии открытия станут представители индийской киноиндустрии, которые приедут в Россию для поиска новых кинолокаций. Индийские режиссеры и продюсеры уже не раз выражали интерес и готовность к съемкам в российских городах.

Также индийский киноуикенд включает еще один крупный хит – приключенческий боевик «Пушпа», который был участником 44-го Московского международного кинофестиваля; романтическую мелодраму «Радхе Шьям», детективный триллер «Викрам». Кроме того, в программе – криминальный триллер «Кобра», часть съемок которого проходила в России: Санкт-Петербурге и Ленинградской области; локациями стали Екатерининский дворец, Казанский собор, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Кронштадт, Гатчинский дворец и другие.

​​​​​​​Дни индийского кино станут первым мероприятием в рамках проекта компании РОСКИНО при поддержке Минкультуры России - «Дни зарубежного кино», - который будет знакомить широкую российскую аудиторию с современным кино Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран СНГ. В течение 2023 года будет организована серия кинопоказов зарубежных фильмов в российских городах.

Программа Дней индийского кино (28-30 апреля):

«RRR:Рядом ревет революция» (реж. С.С. Раджамули, 2022) – боевик, действие которого происходит в Британской Индии. Рама – преданный полицейский на службе у колониального правительства, и местные считают его предателем. Бхим – парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Судьба сводит пути Рамы и Бхимы, они становятся друзьями, не зная ни настоящих личностей, ни скрытых мотивов друг друга. Фильм стал обладателем премий «Золотой Глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая песня»; картина собрала в общей сложности почти 60 международных наград. Общемировые сборы картины составляют более 150 миллионов долларов.

«Кобра» (реж. Р. Аджай Гнанамурти, 2022) – криминальный триллер о математике- преступнике, который ликвидирует высокопоставленных лиц по всему миру и не совершает ошибок, поскольку просчитывает каждый свой ход при помощи сложных формул и алгоритмов. Однако после очередного и, казалось бы, успешного задания его куратор перестает выходить на связь, а агенты Интерпола начинают дышать в спину. Часть съемок фильма проходила в Санкт-Петербурге и Ленинградской ообласти.

«Радхе Шьям» (реж. К.К. Радхакришна Кумар, 2022) – мелодрама, история о конфликте между судьбой и любовью. В 1976 году молодой хиромант предсказывает премьер-министру Индии Индире Ганди, что вскоре она объявит чрезвычайное положение в стране. Предсказание сбывается, и он становится знаменитым, но покидает страну. Спустя долгое время он, известный хиромант, возвращается в свой дом, влюбляется в девушку. На пути к счастью героям предстоит преодолеть множество испытаний.

«Викрам» (реж. Локеш Канагарадж, 2022) – детективный триллер. Специальному следователю поручают расследовать дело о серийных убийствах. По мере продвижения расследования он обнаруживает, что дело совсем не такое, каким казалось на первый взгляд, и приведет к войне между всеми, кого касается.

«Пушпа» (реж. Сукумар, 2021) – приключенческий боевик. Обычному рабочему удается преуспеть, трудясь в контрабандистском синдикате, но его восхождение по карьерной лестнице приводит в бешенство вышестоящие силы.

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