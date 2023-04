В российский прокат выходит романтическая комедия «Большая или маленькая ложь»

18 мая в прокат выходит романтическая комедия «Большая или маленькая ложь» с Кейт Хадсон и Майклом Шенноном в главных ролях. Комедия американского журналиста, сценариста и режиссера Майкла Марена снята по одноименному роману Криса Белдена. Работа над картиной велась семь лет с 400-дневным перерывом во время пандемии COVID-19. Компанию знаменитым Кейт Хадсон и Майклу Шеннону в кадре составит Зак Брафф, известный по сериалам «Тед Лассо» и «Клиника», и Дон Джонсон, сыгравший главную роль в легендарном сериале «Детектив Нэш Бриджес», снявшийся в «Джанго освобожденном» Квентина Тарантино и нашумевшем комедийном детективе «Достать ножи».

Шрайвера, одинокого и пьющего безработного, по ошибке принимают за известного автора-затворника из Нью-Йорка, который написал уже несколько бестселлеров, но никто никогда не видел его лица. У Шрайвера начинается другая жизнь: светские вечеринки, приемы, выступления и любимые им банкеты. На одном из писательских фестивалей он знакомится с Симоной, почитательницей «его» таланта. В итоге Шрайвер оказывается втянутым в рискованную игру, но не может раскрыть правду, поскольку начинает испытывать чувства к Симоне.

Кейт Хадсон исполняет роль литературной агентки Симоны Клири. В поисках сенсации она решает привести на книжную ярмарку писателя-затворника Шрайвера, который после выпуска громкого романа исчез с радаров. По ошибке вместо автора перед публикой оказывается бездельник (Майкл Шеннон), который вынужден играть роль культового интеллектуала до тех пор, пока обман не раскроется.

Режиссер и автор сценария Майкл Марен семнадцать лет работал иностранным корреспондентом в Африке, писал для таких журналов, как The Village Voice, Newsweek, The New Republic, Harper's, GQ и The New York Times. «Большая или маленькая ложь» его вторая полнометражная работа. Марен писал сценарии для проектов HBO, Sony Pictures и Phoenix, работал с артистами Крисом Такером и Риз Уизерспун.

Майкл Марен: «Как сценариста и режиссера, меня интересует разрыв, который существует в каждом человеке между тем, как нас видят другие, и тем, как мы видим себя; между тем, кем мы являемся на бумаге, и тем, кем мы в глубине души молча верим в себя».

«У каждого из нас бывают периоды в жизни, когда мы чувствуем себя самозванцами, имитирующими свои роли врачей, сенаторов, юристов, руководителей корпораций или известных писателей. Мы отбрасываем в сторону наши сомнения и неуверенность и продвигаемся вперед в этом мире. Кто-то вешает нам на шею бирку или прикалывает значок на лацкан, который определяет то, как мир видит нас. В этом промежутке лежит сущность человеческой комедии, разница между тем, что мы позволяем себе думать, и тем, что мы знаем в самых глубоких тайниках нашей психики».

Кейт Хадсон: «Я долгое время являюсь поклонником творчества Майкла Шеннона и была очень рада возможности поработать с ним. Дон Джонсон — легенда и старый друг семьи, поэтому я была очень рада поработать и с ним. И, наконец, работая с Заком Браффом в прошлом, я просто знала, что буду очень много смеяться! Я заядлый читатель, и в основе этого причудливого небольшого фильма о писателях лежит история простых человеческих связей, которые мы все ищем».

«Пандемия остановила съемки всего за неделю до их планируемого завершения, поэтому ожидание более года, чтобы воссоединиться со всей командой и, наконец, закончить картину — это такой опыт, который невозможно забыть», — добавила она.

«Большая или маленькая ложь» — в кинотеатрах с 18 мая.

