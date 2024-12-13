Фильмы «Культурный код. Россия. 2.0»: в стенах школы Арины Шараповой «Артмедиаобразование» проходят заключительные съемочные дни

В 2024 году Арина Шарапова и АНО «Артмедиаобразование» уже представили зрителям четыре документальных короткометражки из цикла «Культурный код. Россия 1.0», где студенты и деятели искусств размышляли над смыслами, что нас объединяют. А сейчас, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, идут съемки второй части проекта: «Культурный код. Россия. 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей».

Зрителя ждёт 10 серий документально-игровых фильмов, посвященных уникальным людям и великим именам нашей страны, у которых в 2025 году отмечаются различные даты связанных с ними событий. Например, 20 ноября 2025 года, исполнится 100 лет со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой, которой посвящён один из выпусков. Также 100-летие в следующем году отметит легендарный детский лагерь «Артек». Фильм о судьбе его основателя Зиновия Соловьева тоже вошёл в «киномозаику». Помимо них, героями киносериала станут:

Художник Алексей Боголюбов;

Главный дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг;

Реформатор Пётр Столыпин;

Ботаник Андрей Бекетов;

Актёр Михаил Пуговкин;

Хирург Николай Пирогов;

Математик Софья Ковалевская;

Государственный деятель Сергей Витте.

«Наши герои — это или забытые имена, или те люди, которые ушли относительно недавно, но высокий темп жизни словно пытается стереть их из наших воспоминаний. Поэтому мы решили создать проект, который можно назвать — «чтобы помнили». Эти Великие имена объединяют нас, они – наши общие ценности или культурный код» — рассказывает продюсер цикла, телеведущая Арина Шарапова, и добавляет: «Аудитория документальных фильмов циклов «Культурный код. Россия» — молодежь, подростки, те, у кого связь с прошлым только формируется. Мы надеемся, что наше познавательное и просветительское кино поможет поближе познакомиться с судьбами важных для страны людей. Как известно, хорошие фильмы быстрее самого опытного педагога могут достучаться до сердца и ума».

Работа над проектом в самом разгаре: озвучена и смонтирована часть материала, идут съемки заключительных эпизодов. В озвучивании принимали участие Арина Шарапова и известный диктор Александр Шаронов. В фильмах зрители увидят реконструкцию эпох, в которых жили герои. Вместе с профессионалами воссоздавали прошлое. А в рамках обучающего процесса, параллельно со съёмками, проходят лекции о реконструкции в документальном кино, слушателями которых становятся студенты, школьники и их родители.

10 декабря в Школе Арины Шараповой собрались студенты различных вузов Москвы, чтобы посмотреть фильмы из цикла «Культурный код. Россия. 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей». После чего состоялось обсуждение увиденного, модераторами которого стали шеф-редактор проекта Людмила Романенко и тележурналист, обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов. Эпизоды этих размышлений также войдут в финальный монтаж фильмов, которые широкая аудитория увидит уже в начале 2025 года.

«Вместе с гостями мы внимательно посмотрели наши фильмы, а потом, по сложившейся традиции, поговорили об увиденном, пытаясь понять — в чем сила Героев фильма. Какие замечательные у нас ребята! Умные, неравнодушные, искренние…. Как нужны им такие встречи, дискуссии, общение на разные важные для них (и для нас тоже) — темы…» , – говорит Арина Шарапова.