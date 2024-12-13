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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фильмы «Культурный код. Россия. 2.0»: в стенах школы Арины Шараповой «Артмедиаобразование» проходят заключительные съемочные дни

editor
By editor
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съемки в школе арины шараповой

В 2024 году Арина Шарапова и АНО «Артмедиаобразование» уже представили зрителям четыре документальных короткометражки из цикла «Культурный код. Россия 1.0», где студенты и деятели искусств размышляли над смыслами, что нас объединяют. А сейчас, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, идут съемки второй части проекта: «Культурный код. Россия. 2.0: киномозаика традиционных  духовно-нравственных ценностей».

Зрителя ждёт 10 серий документально-игровых фильмов, посвященных уникальным людям и великим именам нашей страны, у которых в 2025 году отмечаются различные даты связанных с ними событий. Например, 20 ноября 2025 года, исполнится 100 лет со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой, которой посвящён один из выпусков. Также 100-летие в следующем году отметит легендарный детский лагерь «Артек». Фильм о судьбе его основателя Зиновия Соловьева тоже вошёл в «киномозаику». Помимо них, героями киносериала станут:

  • Художник Алексей Боголюбов;
  • Главный дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг;
  • Реформатор Пётр Столыпин;
  • Ботаник Андрей Бекетов;
  • Актёр Михаил Пуговкин;
  • Хирург Николай Пирогов;
  • Математик Софья Ковалевская;
  • Государственный деятель Сергей Витте.

«Наши герои — это или забытые имена, или те люди, которые ушли относительно недавно, но высокий темп жизни словно пытается стереть их из наших воспоминаний. Поэтому мы решили создать проект, который можно назвать — «чтобы помнили». Эти Великие имена объединяют нас, они – наши общие ценности или культурный код» — рассказывает продюсер цикла, телеведущая Арина Шарапова, и добавляет: «Аудитория документальных фильмов циклов «Культурный код. Россия» — молодежь, подростки, те, у кого связь с прошлым только формируется. Мы надеемся, что наше познавательное и просветительское кино поможет поближе познакомиться с судьбами важных для страны людей. Как известно, хорошие фильмы быстрее самого опытного педагога могут достучаться до сердца и ума».

Работа над проектом в самом разгаре: озвучена и смонтирована часть материала, идут съемки заключительных эпизодов. В озвучивании принимали участие Арина Шарапова и известный диктор Александр Шаронов. В фильмах зрители увидят реконструкцию эпох, в которых жили герои. Вместе с профессионалами воссоздавали прошлое. А в рамках обучающего процесса, параллельно со съёмками, проходят лекции о реконструкции в документальном кино, слушателями которых становятся студенты, школьники и их родители.

10 декабря в Школе Арины Шараповой собрались студенты различных вузов Москвы, чтобы посмотреть фильмы из цикла «Культурный код. Россия. 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей». После чего состоялось обсуждение увиденного, модераторами которого стали шеф-редактор проекта Людмила Романенко и тележурналист, обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов. Эпизоды этих размышлений также войдут в финальный монтаж фильмов, которые широкая аудитория увидит уже в начале 2025 года.

«Вместе с гостями мы внимательно посмотрели наши фильмы, а потом, по сложившейся традиции, поговорили об увиденном, пытаясь понять — в чем сила Героев фильма. Какие замечательные у нас ребята! Умные, неравнодушные, искренние…. Как нужны им такие встречи, дискуссии, общение на разные важные для них (и для нас тоже) — темы…»  , – говорит  Арина Шарапова.

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