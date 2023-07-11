«Дорожная» – у группы «MORDOR» вышла новая песня!

Каждому нормальному человеку нужен дом. Но Михаил Рябов ненормальный. Он – Оркус, он - рок-звезда. Ему и его верному другу и собрату по оружию, Сергею Левитину, важнее драйв, движение, рок-н-ролльный дух и свобода.

Именно об этом новая песня музыкантов, трек с консервативным, но многое объясняющим названием «Дорожная». Скромно потупив глаза, артисты представляют эдакий своеобразный дневник, хронику событий, сочинение на тему «моя жизнь в искусстве». Которая, как мы слышим, нелегка, но очень интересна!

Рябов и ко – апологеты пути. В первую очередь, внутреннего: пути сочинителя, исполнителя, менестреля. Поэтому и внешне им приходится искать романтику даже в бесконечной череде отсутствия комфорта и бытовых удобств. Но когда это смущало настоящего музыканта?!

В итоге Михаил Рябов сотоварищи создали термоядерную смесь из иронии, завидной преданности делу, лёгкого продакт-плейсмента, обязательного для Оркуса патриотизма и необходимой для рокеров толики мании величия.

И все это под крайне жизнеутверждающие (в рамках жанра, конечно) ритмы. Достаточно прямолинейная мелодия быстро запоминается, а ее нехарактерный для Мордора оптимизм, заставляет машинально притопывать и думать о хорошем. Авторство композиции - в стандартных пропорциях: слова и музыка - Михаила Рябова, аранжировка - Сергея Левитина. Он же фигурирует в тексте, создавая аллюзию к Высоцкому - «наливай, Серега!» (с). Впрочем, его функции на музыкальной сцене гораздо шире: гитарист «Серьги», «Ва-банка», «Мордора» и др. участвовал в создании многих хитов. Так, среди прочего, он писал аранжировку песни группы «Алиса», «Рок-н-ролл - это мы» - знаменательного гимна с уймой великих, освещающего ту же тему - призвания и пути.

Изначально «Дорожная» была придумана для параллельного коллектива друзей-соавторов - «Орган», который не подразумевает особый рёв гитар и рык вокалиста. В рамках этого сайд-проекта Михаил Рябов и Сергей Левитин обычно самовыражаются более нежно и лирично. Однако записывали произведение все-таки с основным составом «Мордора».

Какая из двух групп музыкантов включит-этот трек в свою новую пластинку, пока неизвестно. В ротации «Нашего радио» композиция звучит под флагом Mordor, но «Дорожная» уже звучала на публике, как на концертах Mordor, так и Органа.

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