КАПОТНЯ. В Музее Москвы открывается новая выставка проекта «Москва без окраин»

17 ноября 2021 года в Музее Москвы открывается новая выставка междисциплинарного проекта о районах и для районов «Москва без окраин». Первая экспозиция рассказывала про Таганку, вторая будет посвящена Капотне — индустриальному району возле МКАДа, который в последние годы все чаще вызывает интерес исследователей и горожан.

Евгений Аверин. Свидетельство места. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Евгений Аверин. Свидетельство места. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Евгений Аверин. Свидетельство места. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Евгений Аверин. Свидетельство места. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Евгений Аверин. Свидетельство места. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Варвара Морозова. Вплетённые имена: район Капотня. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Варвара Морозова. Вплетённые имена: район Капотня. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Алена Троицкая. Новая археология. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Алена Троицкая. Новая археология. 2021 год. Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Капотня — это уникальный район со своим особенным внутренним устройством и укладом жизни. Здесь есть градообразующее предприятие, жилые кварталы, зеленые зоны и инфраструктурные объекты. Войдя в состав Москвы в 1960 году, Капотня сегодня является благоустроенным районом, важной частью мегаполиса.

Современная Капотня наследует советской традиции планировок городских пространств и развивается в соответствии с актуальными тенденциями в урбанистике и благоустройстве. Расположенный здесь Московский нефтеперерабатывающий завод снабжает топливом заправки и аэропорты столицы, а сам район демонстрирует уникальную модель построения локальной идентичности, включающей промышленность, природные ландшафты и очарование повседневной жизни небольшого городка.

Капотня — район, в котором, по словам местных жителей, все друг друга знают. История места будет представлена через рассказы и воспоминания людей. Так, раздел выставки, посвященный планировке и внутреннему устройству, объединит архитектурно-градостроительные документы с личными историями и семейными фотографиями. В части экспозиции, собранной самими жителями, будут представлены как семейные реликвии, например, коллекция памятных значков Московского нефтеперерабатывающего завода, так и бытовые вещи, за которыми скрываются важные для района сюжеты, среди которых — предметы, купленные в капотненском Универмаге, бывшим в советское время одним из лучших магазинов столицы.

Владислав Ефимов. Голубятня в Капотне. 2021 год. Предоставлено автором

Владислав Ефимов. Парк в Капотне. 2021 год. Предоставлено автором

Наум Грановский. Дворец культуры Московского нефтеперерабатывающего завода. Середина 1970-х. Музей Москвы

КПП-1. 1970-е годы. Предоставлено Московским нефтеперерабатывающим заводом

Субботник около клуба в Капотне. 1960-е годы. Предоставлено Московским нефтеперерабатывающим заводом

Субботник на площадке строительства комплекса получения полипропилена. Середина 1960-х годов. Предоставлено Московским нефтеперерабатывающим заводом

Вид застройки 2-го квартала в Капотне. 1950-е годы. Предоставлено Московским нефтеперерабатывающим заводом

Фальш-завод. 1941 год. Предоставлено Московским нефтеперерабатывающим заводом

Здание заводского отдела кадров. 1939 год. Предоставлено Московским нефтеперерабатывающим заводом

К процессу подготовки выставки и взаимодействию с жителями района присоединились современные художники. Режиссер-документалист Наталья Касьянова сняла лирическую видеозарисовку о жизни капотненских пенсионеров, а саунд-художник Олег Макаров создал аудиоинсталляцию, объединяющую коллекцию собранных в районе звуков. Художники школы «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства организовали серию дрейфов — спонтанных прогулок по Капотне, вдохновивших их на создание фотографий, видео, скульптур, объектов и даже небольшого стрит-арт-проекта.

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