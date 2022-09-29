«Дождь»: Лейбл EMP Sound вышел долгожданный релиз от певицы TokuNOVA

Релиз представлен как меланхоличная композиция в экспериментальном стиле, включивший в себя множество популярных направлений как Hyper pop, trap и мелодичный pop, который на сегодняшний день популярен среди широкой аудитории России. Так же известно, что в песне раскрыта история об ушедшей любви, о которой главной героине песни напомнил дождь.

Автором слов песни «Дождь» является сама TokuNOVA, которой удалось покорить сердца московских слушателей своим красивым мелодичным вокалом. Сама певица нашему изданию о своем творческом эксперименте сказала следующее — «Жила себе и что называется, никого не трогала и тут на тебе, приходит предложение от молодого битмейкера, основателя лейбла EMP Sound, Владимира Токунова, записать совместный релиз. Я, не долго думая, приняла приглашение. Слова родились сразу, во время прослушивания этого мелодичного трека. Хочу сказать, что это для меня совершенно новый опыт. До этого я никогда не исполняла песни в таком стиле. Даже было не много сложно, т.к. Владимир очень требовательный музыкант и саундпродюссер. Вообще, на мой взгляд, эксперимент удался! Работать с молодым поколением, которое чувствует этот мир иначе, это прекрасный шанс! Он выпал мне) И мне очень повезло! Голос и текст отлично вплелись в музыку!»

Лейбл EMP Sound представивший данный релиз, уже неоднократно радует качественными работами. На его счету 6 выпущенных альбомов, которые включили в себя более чем 250 синглов и фитов с многими популярными музыкантами и исполнителями.

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