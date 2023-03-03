«Территория 2»: создание саундтреков к сериалу стало музыкальным перфомансом

В день выхода финальной серии второго сезона сериала «Территория», онлайн-кинотеатр PREMIER представил альбом с саундтреками к фолк-хоррору . Всего в него вошло 17 композиций, в которых этнические мотивы сплетаются с современным битом и звучанием уникальных музыкальных инструментов, созданных специально для сериала «Территория».

Все съемки сериала «Территория» проходили в Пермском крае, в основе сюжета лежит коми-пермяцкая мифология, легенды и обычая Урала, которые продакшн-компания Good Story Media впервые использовала в российском кинематографе. Генеральный продюсер проекта — Антон Щукин, креативный продюсер — Тимофей Шарипов, режиссёр второго сезона — Динар Гарипов, автор сценария — Ирина Накарякова, музыкальный продюсер - Дмитрий Ланской. Композитором и исполнителем саундтреков стал Евгений Маслобоев (творческий псевдоним – Ежи Лютославский), известный созданием настоящих музыкальных перформансов.

«Перед первым сезоном мы достаточно долго искали правильную концепцию, звучание и музыкальную палитру саундтрека. Пробовали делать тесты с разными композиторами. Идея сотрудничества с Евгением Маслобоевым принадлежит генеральному продюсеру проекта и сооснователю Good Story Media Антону Щукину. Для всей творческой команды сериала «Территория» невероятная удача, что Евгений согласился и вот уже второй сезон создает поистине уникальный музыкальный мир, который передает атмосферу сериала. Его музыка является, по настоящему, одним из героев повествования», - говорит музыкальный продюсер сериала Дмитрий Ланской.

Поскольку не сохранилось никаких исторических свидетельств, рассказывающих, какой была музыка народов, проживавших на территории Пермского края в древности, композитор должен был попытаться воссоздать мелодии, основываясь на изучении географии, этноса и сохранившихся памятников культуры.

«Я находился в том же положении, что исследователи Древней Греции, которые пытались воссоздать музыку той эпохи на основе рисунков, узоров на керамике и найденных фрагментах музыкальных инструментов», – вспоминает Евгений Маслобоев.

Композитор в своей работе использует нестандартные подходы к извлечению звука: он создает музыку, в том числе, из звуков окружающей среды, соединяет разные музыкальные инструменты, некоторые изготавливает сам. Также в записи использованы музыкальные инструменты народов Коми и их аналоги: фидль (народная скрипка), шаманские бубны и медвежьи посохи, пу – барабан, сигудӧк – смычковая лютня, большой буксан – берестяной рог и еще более десяткая народных инструментов.

«Звуки для одной из композиций я записывал на Байкале – это древнее, таинственное озеро, окутанное множеством сказок и легенд, по энергетике оно очень подходило для сериала «Территория». Там я в одиночку отправился в долину, посещать которую можно только по предварительной договоренности с шаманами. В этом месте якобы живет некий темный владыка, который может покарать путешественника, если он не совершит защитные обряды. Я записал звуки этой долины, и хотя темный владыка мне не встретился, музыка получилась очень таинственной, она вошла во второй сезон «Территории», – рассказывает Евгений Маслобоев. Также на Байкале композитор записал звуки древнего красного песка, который состоит из мелких частиц граната.

«Чтобы найти нужные звуки, которые создадут атмосферу сериала, передадут его характер, мне приходилось много экспериментировать. В одной из композиций можно услышать обработанную запись звуков циркулярных пил, в другой – игру смычком на металлической советской вешалке. Такое звучание не даст ни один электронный инструмент. Для одной из сцен мне даже пришлось пойти на экстрим – я висел в воздухе на стройке, держась лишь одной рукой, а второй играл на арматуре», – вспоминает Маслобоев.

Второй сезон популярного фолк-хоррора «Территория» вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER 19 января 2023 года. Премьера финальной серии, а также часового документального фильма «Территория 2»: за кадром» состоялись сегодня, 2 марта.

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