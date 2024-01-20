Драконы, вампиры или оборотни: любимые герои фэнтези

Литературная платформа «Литнет», на которой представлено свыше 250 000 платных и бесплатных книг самых разных жанров, опросила читателей, чтобы узнать, какие герои фантастической литературы им больше всего нравятся, какие их силы хотелось бы использовать в реальной жизни и какой финал историй жители страны предпочитают.

Опрос проводился в ноябре — декабре 2023 года — в нем приняли участие более 1200 респондентов со всей России. Участники опроса отнесли себя к любителям художественной литературы. В качестве наиболее интересных для себя жанров называли фэнтези, фантастику (попаданцы, литРПГ, научную), детектив и приключенческую литературу, любовные и эротические романы.

Ключевые данные:

Топ-3 любимых фантастических героев современных читателей — маги и ведьмы, драконы, оборотни.

53% респондентов больше всего предпочитают магические академии в качестве места действия.

43% читателей любят, когда в фантастике и фэнтези присутствуют страстные и сильные чувства, а юмор предпочитают 22% опрошенных.

68% участников опроса предпочитают истории со счастливым концом.

Самые важные качества главного героя — это интеллект и находчивость (52%), сложность и многогранность характера (45%), а также чувство юмора (43%).

О ком читают

Самыми любимыми фантастическими героями среди российских читателей стали маги и ведьмы, а также драконы — первое и второе место в рейтинге менялось на протяжении всего опроса, и в результате первые вырвались вперед с отрывом в 1%.

Маги и ведьмы (56%). Драконы (55%). Оборотни и волки (38%). Демоны (31%). Эльфы (21%).

Необычно и то, что эти персонажи обогнали вампиров, которые долгие годы были на пике популярности — еще 10 лет назад, до выхода популярных фильмов и сериалов.

Теперь вампиры находятся только на шестой строчке рейтинга — их к любимым персонажам относят 18% опрошенных.

Еще участники опроса любят читать истории о мифологических персонажах (12%), нагах (11%), пришельцах (10%), феях (9%), дьяволах (8%) и призраках (7%). Истории же об обычных людях, как показал опрос, аудиторию интересуют не так сильно — их упомянули менее 1% опрошенных.

Место встречи изменить нельзя

Более половины участников опроса наиболее привлекательным местом действия, в котором разворачиваются события книги, считают магические академии (53%). Интерес к ним действительно растет, и в последние годы «академки» становятся все популярнее.

Кроме того, читатели не против погрузиться в неизвестные миры (43%), фантастические королевства (38%), альтернативные миры (33%) или остаться в городской среде (28%). Всем писателям на заметку.

Говоря о времени действия, более трети опрошенных (34%) отмечали, что для них не столь важно, когда происходят события. 27% предпочитают любое настоящее время.

Переноситься в прошлое любят 25% респондентов: 12% — в Средневековье, 11% — в Новое время (с XVI по XX века), 2% — в Древний мир. Путешествовать в будущее больше всего нравится 13% россиян.

Самое важное

Во время опроса выяснили, какие отношения больше всего нравятся респондентам, если в книге присутствует любовная линия. Большинство опрошенных (43%) предпочитают страстные и сильные чувства. Значительная часть опрошенных отметили, что с удовольствием читают книги, в которых отношения героев развиваются через юмор (22%) или выстраиваются очень сложно (12%). Еще 8% сообщили, что им нравится, когда в отношениях присутствует детективная составляющая. Абсолютно любая романтическая история подходит 10% респондентов. И лишь 5% читателей нравятся спокойные романтические отношения.

Главные герои

Во время исследования мы подробно спрашивали о главных героях — кого наши читатели хотели бы видеть на страницах произведения. В чем читатели особенно уверены, так это в том, что настоящий герой и героиня должны быть сильными и властными.

Итак, главный герой — это или властный человек (миллиардер, шах, босс, граф, король, ректор), или сильная личность (шеф-повар, хирург, рыцарь). В качестве главной героини также больше всего привлекает сильная личность, которая может постоять за себя, самостоятельная и независимая.

В топе предпочтений мужской роли: 40% — властные герои, 35% — сильные личности, 12% — бунтари, 9% — нежные заботливые романтики, 5% — обычные люди.

Что касается женщин, то главное для читателей — чтобы они могли постоять за себя (60%), были избранными (14%), а еще обаятельными (9%) и неунывающими (9%), нежными (7%) и ранимыми (5%).

Отвечая на вопрос о семейном положении героя, которого больше всего нравится видеть в произведениях, 67% выбрали не вступивших в брак: 28% — большинство участников опроса — ответили, что им нравится «свободный(-ая), но влюбленный(-ая)», 24% предпочитают одинокого героя, а 15% — героя в вечном поиске.

У 12% опрошенных наиболее понравившийся герой находится в семейном положении, а 14% сообщили, что у полюбившегося героя — большая семья.

Для 5% респондентов неважно, в браке герой или нет. Герои в изоляции почти не привлекают читателей (2%). Кроме того, опрос показал, что людям интересно читать о поиске смысла в отношениях и непосредственно об этих самых отношениях, где важную роль играет возможность смены положения (брак или развод).

Что привлекает в героях

Самые важные качества главного героя — это интеллект и находчивость (52%), сложность и многогранность характера (45%), а также чувство юмора (43%). На четвертом месте — верность принципам и ценностям (39%), а замыкает пятерку смелость и храбрость (35%).

Менее важны для читателей магические способности, внешняя привлекательность и романтичность героев, хотя на вопрос о том, какую сверхспособность героя читатели хотели бы получить себе, чаще всего отвечали: «Магические способности». Видимо, они важны не столько в герое, сколько в реальной жизни.

Наиболее желанные сверхспособности героев магические — ими хотела бы обладать почти половина опрошенных (49%). Часть участников опроса хотела бы обладать невероятной красотой и долголетием (13%), бессмертием и умением читать мысли (по 11%), звериной интуицией и нюхом (10%). Власть над людьми близка 4% опрошенных, способность летать и дышать огнем выбрали лишь по 3% респондентов, а способность проходить сквозь стены предпочли лишь 2%.

Зачем читают

Мы спросили у респондентов, что важнее всего в книге, и абсолютное большинство респондентов (68%) уверены — это интересное развитие сюжета, а для 22% опрошенных — это герои, и лишь 5% ответили, что сеттинг произведения. 4% считают, что важно все, а 1% ответили: «Другое».

Отвечая на вопрос о финале истории, абсолютное большинство (68%) отметили, что предпочитают истории со счастливым концом, где «жили они долго и счастливо». С большим отрывом, тем не менее на втором месте — горько-сладкий финал (15%). Открытая концовка и «продолжение следует» нравятся 8 и 7% респондентов соответственно. Несчастливый финал выбрали менее 1% опрошенных. Другие варианты ответа давали лишь 2% респондентов.