Опубликованы списки участников Всероссийского гастрольно-концертного плана

Стали известны театры и национальные коллективы, которые в 2024 году примут участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане Министерства культуры Российской Федерации.

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Всего на участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане поступило 638 заявок. Участниками программ «Большие гастроли», «Мы – Россия», а также гастролей из новых и в новые регионы стали 273 театра и 65 творческих коллективов. Артисты посетят 89 субъектов (283 города и населенных пункта) России, 3 страны (Абхазию, Армению, Казахстан). В этом году в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана пройдет около 375 гастрольных туров по России и за рубежом.

В 2024 году наряду с постоянными участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана, такими как Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Малый театр, Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова, Московский академический театр сатиры, Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова, Московский Губернский театр, в программе «Большие гастроли» примут участие и 37 новых театров. Среди них: Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, Ферганский областной русский драматический театр (г. Фергана, Узбекистан), Северодвинский драматический театр, Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского, Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» (г. Элиста), Санкт-Петербургский Городской театр и др.

В программе «Мы – Россия» среди постоянных участников, таких как Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, Государственный академический ансамбль танца «Вайнах», Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого и др., впервые примут участие 10 новых творческих коллективов. Среди них: Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» (г. Нальчик), Государственный академический Кубанский казачий хор (г. Краснодар), Тувинский национальный оркестр (г. Кызыл) и др.