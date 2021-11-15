Концерт «Времена года: Вивальди – Пьяццолла» в соборе свв. Петра и Павла

18 ноября 2021 года в Соборе свв. Петра и Павла пройдет концерт – «Времена года: Вивальди – Пьяццолла». В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Олеся Кравченко (орган) и Московский струнный оркестр.

«Времена года» Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Вместе они позволяют ощутить, каким видел круговорот жизни человек Высокого барокко, а каким – наш старший современник. Великолепный орган собора тоже зазвучит в этот вечер.

Это сегодня для нас Вивальди — золотая классика. А для современников он был новатором и экспериментатором. Кто так мастерски изображал птичье пение, летнюю грозу или залихватские пляски итальянских крестьян! При этом композитор оставался философом и заключил в 40-минутный цикл объемную картину жизни и мира. В цикле из четырёх скрипичных концертов множество смыслов: четыре времени года – четыре возраста жизни человека – четыре стороны света – четыре времени суток. А весь цикл «Времена года» — это путь человека от юности, радости весеннего света к последним радостям зимы.

«Времена года» Пьяццоллы совсем о другом. Это четыре больших танго, объединенных под названием «Cuatro Estaciones Porteñas». Словом «Porteño» Пьяццолла намекает на тех, кто родился в Буэнос-Айресе, а еще точнее — бедняков, живущих в улочках портовых кварталов, где родилось аргентинское танго. Пьяццолла — не человек эпохи просвещения, и ему важна не объективная картина мира, а зарисовки из жизни обитателей окраины Буэнос-Айреса. Любовь и одиночество, страсть и разлука в большом городе — вот о чем знаменитые танго Пьяццоллы.

И, конечно, будет звучать легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был отреставрирован, но сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте Олеся Кравченко исполнит сочинения классиков немецкой органной музыки – Иоганна Себастьяна Баха и Макса Регера.

В программе – А. Вивальди, А. Пьяццолла, И. С. Бах, М. Регер.

Начало в 20:00.

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