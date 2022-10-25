Двое участников из Подмосковья завоевали золото и серебро на XVI Дельфийских играх

Двое участников из Московской области выиграли золотую и серебряную медали на XVI Дельфийских играх, прошедших с 14 по 18 октября в городе Душанбе Республики Таджикистан.

Игры входят в План мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия, утвержденный Решением Совета глав правительств СНГ от 12 ноября 2021 года, посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, объявленному Решением Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года, и 20-летнему юбилею молодежных Дельфийских игр СНГ, и прошли под патронатом Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Международного Дельфийского комитета. Дельфийские игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов.

Всего в Играх приняли участие 500 человек в возрасте от 10 до 25 лет из стран СНГ. Программа состояла из 10 номинаций: семь конкурсных и три фестивальных.

В составе сборной России по приглашению Дельфийского комитета были студент ВГИК Гордей и ученица московской школы Купава Мурашко, жители г.о. Мытищи. Первый стал обладателем серебряной медали в номинации «Изобразительное искусство», а вторая взяла золото в той же номинации. Ранее, в апреле 2021 года, Гордей Мурашко завоевал золотую медаль в составе делегации от Московской области на XX молодежных Дельфийских играх России.

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