На Остоженке открыли памятник Галине Вишневской

25 октября 2022 года по адресу: ул. Остоженка, д. 25, стр. 1 состоялось торжественное открытие монумента оперной певице, народной артистке СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Галине Павловне Вишневской. Монумент установили рядом с Центром оперного пения имени Галины Павловны.

«В прошлом году столица поддержала инициативу установки памятника Галине Вишневской и выделила соответствующий грант. Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте, который образован монументальными драпировками и опоясан бронзовой трехгранной ширмой со стрельчатыми окнами. Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено ко дню рождения выдающейся певицы», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Монумент изготовлен авторским коллективом в составе скульптора Александра Рукавишникова и архитектора Михаила Посохина. Инициатором установки стал Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

В церемонии открытия монумента приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, почитатели творчества, ученики, коллеги и родственники Вишневской, жители района.

Торжественное мероприятие приурочили ко дню рождения выдающейся певицы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.