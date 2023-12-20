Дворец бракосочетаний откроют в Курске

Государственная экспертиза проектов Курской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства Дворца бракосочетаний на Рябиновой улице в Курске. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Курской области растет число молодых семей. В 2022 году в регионе было заключено более 7,5 тысячи браков, но большая часть залов для их регистрации находится в старых зданиях. Поэтому растет спрос на строительство новых ЗАГСов, в том числе в областном центре.

В Курске появится комплекс для торжеств, в центре которого построят Дворец бракосочетаний на 200 гостей. За основу ЗАГСа взят проект, реализованный в Санкт-Петербурге. На первом этаже разместят малый зал торжественной регистрации, зимний сад, а также архив. На втором этаже будут еще два зала торжественной регистрации, фуршетные залы и административные кабинеты. В ЗАГСе оборудуют фотозоны для молодоженов. Также проектом предусмотрено благоустройство близлежащей территории. Сроки строительства объекта будут определены в ходе исполнения областного бюджета в 2024 году и результатов работы по привлечению средств федерального бюджета на его реализацию.

Застройщик – ОКУ «Управление капитального строительства Курской области». Проектировщик – ОБУ «Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «КурскГражданПроект».