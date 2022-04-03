Люся Чеботина, Анатолий Цой и Мила Яковлева выступили на презентации клипа Алексея Чадова

31 марта 2022 года в самом центре столицы в ресторане «Terrace Moscow» прошла презентация нового клипа на песню «Сильная», которая стала саундтреком для первой режиссерской работы Алексея Чадова «Своя война».

Релиз клипа вышел раньше самого фильма. В нем присутствуют фрагменты, которые не вошли в прокат. Гости вечера в числе первых увидели эксклюзивные кадры и смогли прочувствовать атмосферу картины.

На светском мероприятии были замечены: Николай Расторгуев, Ирина Безрукова, Павел Деревянко, Анатолий Цой, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Мила Яковлева, Никита Демин, Эльвира Янковская, Ольга Нечаева и многие другие.

Важной частью презентации стали выступления артистов. Люся Чеботина, Анатолий Цой, певец Максим Нечаев, группа «Вельвет» порадовали гостей исполненными песнями.

Презентация получилась жаркой, все собравшиеся еще долго будут обсуждать это событие, станут предвкушать выход фильма Алексея Чадова в прокат.

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