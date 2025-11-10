Газпром представил музыкальный проект Симфония активов

«Газпром энергохолдинг индустриальные активы» объединяет 8 уникальных по профилю и опыту российских предприятий в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Екатеринбурге и других городах страны. Стремясь передать энергию и ритм промышленных компаний, а также красоту и масштаб их синергетического союза, компания разработала эксклюзивный музыкальный проект «Симфония активов».

Воплощением ключевой идеи стал альбом из 12 композиций, где подобно различным инструментам, гармонично дополняющим друг друга в симфонии, представлено объединение предприятий. Так же, как музыка рождается благодаря слаженной работе оркестра, так и компания создала высокотехнологичные агрегаты, каждая деталь которых – результат ответственного труда команды талантливых мастеров.

Работа над проектом длилась более полугода – от записи производственных звуков на предприятиях до саунд-дизайна, разработки визуальных элементов и капсульной коллекции сувенирной продукции. В создание треков включились сотрудники по всей стране – креативным процессом руководил отдел корпоративных коммуникаций, коллеги из смежных подразделений помогали с организационными вопросами, а инженеры и рабочие почувствовали себя деятелями искусства, собственными руками создавая музыку предприятий.

Авторы посетили 27 промышленных локаций и прошли более 85 000 шагов, чтобы через разнообразие аудиовизуальных образов показать многогранность и технологичность компании.

Посмотреть, как это было, можно на сайте проекта симфонияактивов.рф. Высокочувствительный микрофон поднимался на мостовой кран, обдувался жаром термопечей, лавировал между искрами сварки и брызгами гальванических ванн, чтобы собрать основу треков – реальные звуки заводских цехов и офисных кабинетов. Внимательный слушатель сможет различить почти сотню различных звуков в каждой композиции: шелест чертежей, шипение расплавленного металла, щелчки клавиатуры, гул станков.

Дополняет музыкальную составляющую проекта серия оригинальных абстрактных картин, в которых визуализированы источники производственных звуков: элементы оборудования, технологические процессы, детали и материалы.

«Симфония активов» погружает слушателей в мир, где производственные звуки становятся мелодиями, а заводские технологии — настоящим искусством.