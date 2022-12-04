Ефимыч выпустил атмосферную песню о Родине на стихи Есенина

30 ноября Ефимыч представил публике новый сингл «В родном краю». Трек продолжает триумфальную череду песен на стихи Сергея Есенина, которые публика всегда принимает тепло и восторженно. “Устал я жить в родном краю” не самый характерный стих для раннего Есенина. Вспыхнувшие в преддверии перемен в стране фатальность и трагизм оказываются пророческими для судьбы самого поэта.

Музыкальный мультижанровый проект Ефимыч – детище отца и сына – прочно обосновался в интернет пространстве, собрав миллионы просмотров на свои треки. Честный и душевный подход как к музыке, так и к лирике покоряет слушателей и обезоруживает музыкальных критиков. Музыканты не только вдыхают жизнь в давно знакомую классику, сочиняя аранжировки к стихам, но и выпускают авторские песни, демонстрируя масштаб и размах таланта и трудолюбия.

“В родном краю” с первых мгновений, раскрашенных соло трубы, звучит как торжественное прощание, несмотря на легкую горечь текста. Тонко подмеченная Есенинская лихость даже в казалось бы печальных строках удачно передана и аранжировкой, и вокальным рисунком песни. Особенно ярко звучат гитарные соло, словно вторящие своей надрывностью и вто же время изящным озорством финальной фразе “И Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора”.

В видео использованы кадры просторов Волгоградской области, родины фронтмена проекта: Качалинский район, Дон, Волго-Ахтубинская пойма, Александровский грабен.

И несмотря на общий мотив стихотворения Сергея Есенина, трек “В родном краю” звучит проникновенно и легко, завораживая нетривиальным музыкальным решением композиции.

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