Сольный концерт Мэри Ян состоялся в Москве

В финальную пятницу календарной осени 2022 года чарующая и магическая Мэри Ян перенесла своих зрителей из холодной столичной атмосферы в уютный и тёплый мир своей музыки, который окутал пространство Bali bar на Лубянке.

Первый сольный концерт Мэри Ян, до этого артистка выступала под именем «Мэри», включил в себя, как уже вышедшие синглы певицы, так и совсем новые премьеры, которые были горячо приняты публикой.

Поддержку Мэри на сцене в этот вечер составил невероятно талантливый музыкант виртуоз Николай Синев, с которым была исполнена часть программы в акустическом звучании.

Танцы, объятия, голоса в унисон и полный солд-аут лучший показатель того, что Артист идет своей дорогой, своим путём.

«Для меня было большим счастьем сегодня петь для вас, несмотря на остатки ангины и другие обстоятельства, концерт состоялся. Музыка лечит и соединяет! Благодарю свою команду и каждого, кто со мной! Впереди много интересного», - Мэри Ян.

На декабрь у исполнительницы запланированы два крупных релиза, а уже в 2023 году в свет выходит дебютный сольный альбом Мэри Ян: «Все случилось по Судьбе».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.