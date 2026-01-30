Екатерина Серомаха рассказала о своём успехе science art художницы на Singapore Art Week 2026

Екатерина Серомаха из Москвы вошла в официальную программу галереи INSTINC в рамках Singapore Art Week 2026, представив масштабный 6-часовой перформанс «SINGAPORE SYNTHESIS».

Что такое INSTINC Live Studio

За 5 дней Singapore Art Week 35 художников из Сингапура, Японии, Тайваня и Индонезии работали вживую перед публикой, превращая творческий процесс в перформанс.

Зеркало океана — ключевая работа перформанса:

Техника: флюид-арт + ready-made + mixed media

АКТ I: СТИХИЯ

Флюид-арт семи цветов создает живую волну. В подножии — пластиковые пакеты с Марина Бей и реки Рохор как археологические артефакты антропоцена.

АКТ II: РЕФЛЕКСИЯ

Зеркальный лист в центре: «Посмотри в океан и сохрани его». Зритель видит свое отражение, становясь соучастником.

АКТ III: КОД

Индийские дельфины, спиральные ракушки Южно-Китайского моря соединяются с микроскопическими научными данными о пластиковом загрязнении. Картина превращается в зашифрованный экологический отчет.

Екатерина рассказала об участии в Singapore Art Week:

«Честно говоря, Singapore Art Week я изначально представляла себе немного иначе. Почему-то была уверена, что это будет уличный формат — пространство, воздух, движение. Я даже готовила наряды, платья. Но уже на открытии стало понятно, что реальность другая: камерное пространство галереи, плотный контакт со зрителем, и здесь важнее удобство и концентрация, чем образ. В итоге — выбрала футболку и брюки, и это оказалось самым правильным решением.

Сама галерея небольшая, и моя работа, пожалуй, оказалась самой масштабной среди представленных. В какой-то момент я поняла, что мероприятие требует более компактных решений — большинство художников работали с меньшими форматами. Но именно это вызвало интерес: зрители останавливались, задавали вопросы, удивлялись масштабу и тому, что я прилетела из России всего на три дня ради участия в перформансе. Для многих это стало неожиданностью — рядом участвовали художники, давно живущие в Сингапуре.

Мне было важно познакомиться с локальной сценой. Атмосфера оказалась очень дружелюбной: художники с разными практиками — от флюид-арта, превращенного в шоу, до экспериментов с электролитами, где зрители могли участвовать в процессе создания работы. Были коллажи, световые объекты, перформативные работы.

Этот опыт дал мне важное понимание: в следующий раз я бы усилила элемент действия, процесса, взаимодействия со зрителем — здесь это работает сильнее, чем просто результат на стене. Работу я оставила сушиться — через несколько дней её разместили в экспозиции», — поделилась художница.

Об авторе

Екатерина Серомаха — science art художница из Москвы. Темы работ: океан, космос, биоразнообразие. Екатерина превращает следы нашего общего присутствия на планете в искусство, которое хочется и рассмотреть, и осязать, и о котором хочется говорить. Ее творчество — это способ вести разговор об экологии не через запугивание и скучные графики, а через красоту, личное сопереживание и тактильный опыт. Награждена Дипломом Федерального агентства по рыболовству, участница операции спасения белух из «китовой тюрьмы».

Путь: от emerging artist до основной программы Singapore Art Week — за 4 года.

Фото, видео: личный архив Екатерины СЕРОМАХА