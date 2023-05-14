Екатерина Яшникова выпустила видеоверсию альбома «Подорожник»

Екатерина Яшникова, популярный автор-исполнитель из Москвы, выпустила видеоверсию альбома «Подорожник», релиз которого состоялся в октябре 2022 года. Съёмки проходили в Екатеринбурге и осуществлялись компанией Red Pepper Film, которая ранее уже сотрудничала с Екатериной по производству нескольких клипов, а также работала с «Мумий троллем», Дельфином, IOWA и другими. Режиссёром live- видео стал Егор Мясников.

Поклонники творчества певицы могут не только послушать, но и «увидеть» пять песен, идущих друг за другом в живом исполнении, которое подчеркивает эмоциональность и глубину текстов. Порядок песен не совпадает с трек-листом альбома, в видеоработу также включены комментарии Екатерины и истории создания композиций.

«Можно было бы обойтись обычным клипом на одну из песен, но мне кажется, что "Подорожник" – работа цельная, все песни складываются в неразрывное повествование, и подобную историю можно действительно красиво показать на экране», - говорит Катя.

В музыкальном фильме принимают участие: Екатерина Яшникова (вокал, гитара), Владимир Ванцов (гитара), Дмитрий Барзыкин (бас-гитара), Алиса Шестунова (клавиши), Макс Плетнев (кахон и перкуссия), Виталий Манцуров (баян), Леонид Орлов (первая скрипка), Валерия Файзулина (вторая скрипка), Даниил Смирнов (альт), Елизавета Латкина (виолончель) и детский хор.

«Подорожник» – это альбом о страшных временах, которые повторяются из века в век и живут в каждом из нас, даже если мы не встречались с ними лично. Это песни о русской доле и недоле, о боли, несправедливости и попытке выйти из замкнутого круга.

Видеоверсия альбома «Подорожник» доступна на официальных каналах певицы.

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